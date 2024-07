Amadou Ba fait main basse sur l’APR…Macky est foutu

Que se passe-t-il à l’Alliance Pour la République (APR), le parti de Macky Sall ? Depuis le départ de son leader en « exil », l’APR est en phase d’extinction. Le parti ne vit plus. Les réunions du Secrétariat Exécutif National (SEN) ne se tiennent plus et les responsables du parti sont livrés à eux-mêmes. Mais ce n’est pas l’absence du guide éclairé qui favorise cette situation. C’est plutôt le comportement de ce dernier. Les séries de trahisons perpétrées par le leader de l’APR ont fini par convaincre les porteurs de voix de ce parti de migrer vers l’une des victimes de Macky Sall.

Amadou Ba est-il en train d’opérer une OPA sur l’APR ? Responsables, militants et sympathisants voient en Amadou Ba leur futur leader.

Macky est un politicien hors pair. Mais son parcours est jalonné de trahisons. Il a trahi son bienfaiteur qui l’a sorti de l’anonymat, fait de lui, un directeur, un ministre, un ministre d’Etat, un premier ministre puis président de l’Assemblée nationale, avant de prendre l’argent de ce dernier pour devenir président de la République. Il a ensuite mis au gnouf le fils de son bienfaiteur avant de l’envoyer en exil, loin des siens. Mais le summum de la trahison de Macky viendra en fin de règne.

Macky a trahi son candidat sur la ligne d’arrivée, le freinant au profit de son pire ennemi avec lequel il a « signé » un protocole. Et ce dernier acte ne sera pas sans conséquences pour son parti.

Les démissions s’enchaînent. En effet, après le frère de l’ancien chef de l’État, Aliou Sall, et le maire de Ndioum, l’ancien ministre Cheikh Oumar Anne, un autre haut responsable, l’ancien secrétaire général du gouvernement, Abdou Latif Coulibaly, a décidé de quitter l’APR. Et tout ceci en moins d’un mois. Perdre trois hauts responsables du Parti dont son propre petit frère, est un désaveu cinglant pour l’ancien président Macky Sall. Mais ces personnes ne se contentent pas de quitter pas le parti APR, ils indiquent leur point de chute. Tous convergent vers Amadou Ba.

Aliou Sall

« Je ne suis plus militant de l’APR. Je suis en train d’observer, même si je discute beaucoup avec des acteurs politiques. J’ai eu à mener des discussions très approfondies avec, par exemple, le Parti socialiste, je l’ai fait aussi avec notre ancien candidat à la Présidentielle Amadou Ba. C’est un homme qui peut être une alternative pour le Sénégal. Nous avons commencé à discuter. Mais je suis dans une période où je dois faire des choix politiques.

Cheikh Omar Anne

« Je ne me considère plus aujourd’hui comme membre de l’APR. Je ne suis plus membre de l’APR. Je travaille à la mise sur pied d’un autre cadre politique avec le chef de l’opposition Amadou Ba. Amadou Ba bénéficie aujourd’hui du soutien de la plupart des militants et responsables de l’APR. Pour la prochaine élection présidentielle, j’annonce que l’ancien premier ministre Amadou Ba sera le 6ème président du Sénégal en 2024 »

Abdou Latif Coulibaly

« J’ai quitté Benno et l’Apr. Macky Sall, on s’est quitté, c’est terminé. Je ne suis pas d’accord avec lui, c’est fini. J’ai quitté l’Apr. Si Amadou Ba crée un parti politique, il m’avait déjà parlé de sa volonté d’avoir son mouvement politique, on pourrait l’accompagner. Je n’ai pas d’élan de parti. Même si je ne suis pas actif comme tout le monde, j’ai des opinions, je peux les transmettre. Je peux en parler. C’est ça que je veux dire. Mais je ne vais pas rester un citoyen inactif, qui ne fait rien du tout. Je crois que je possède toujours mes moyens physiques, intellectuels surtout ».

L’APR se résume à ADD, Abdou Mbow et Mansour Faye

Voici ce à quoi ressemble aujourd’hui l’APR de Macky Sall. L’ancien Président installé dans un Riad paradisiaque au Maroc, s’entretient avec Abdoulaye Daouda Diallo, le président du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) pour les questions de financement et de soutien. Et aussi avec Abdou Mbow, le président du groupe parlementaire Benno Bokkk Yaakaar à l’Assemblée Nationale et son beau-frère, Mansour Faye, maire de Saint-Louis pour des questions d’ordre politiques. Voici ou s’arrête l’APR. Ce qui avait mis en colère l’ancien ministre des Sports Matar Ba, maire de Fatick et responsables APR.

« Si Macky Sall veut me parler ou attend quelque chose de moi sur le plan politique, qu’il ne passe pas par Mansour Faye. Politiquement, quelle légitimité Mansour Faye a-t-il plus que moi dans l’APR ?. Le problème de Fatick ne sera pas résolu par des gens qui ont été battus à plate couture dans leur propre commune. Maintenant, s’il y a, à Fatick, des gens qui acceptent d’être des suivistes, c’est leurs problèmes. En tout cas, je ne suis pas dans ces bassesses » a déclaré Matar Ba après avoir boycotté une rencontre de l’APR.

Le parti APR traverse une période de crise due au comportement désinvolte de son leader qui considère ses militants comme du bétail électoral qu’il envoie à l’abattoir. Amadou Ba serait-il le réceptacle des frustrés de l’APR ou le point de convergence des responsables du Parti en quête d’une nouvelle légitimité politique ? Pour l’Instant Amadou Ba garde le silence sur son appartenance à L’APR et sur son avenir politique.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn