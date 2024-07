Ça chauffe à Paris pour Macky Sall…Son poste menacé, les ONG et la presse s’en mêlent

Est-ce la fin de l’état de grâce pour le président Macky Sall comme c’est le cas pour son successeur Bassirou Diomaye Faye au Sénégal ? Le vent semble tourner du côté de Paris pour l’ancien président de la République du Sénégal qui travaille pour le Palais de l’Elysée en tant qu’envoyé spécial du président Macron et président des 4P. Parti du Sénégal juste après avoir remis les clés du Palais à son successeur, le président Macky Sall est parti à Marrakech où il réside avant de prendre fonction à Paris. Tout était beau pour Macky et l’ancienne première dame jusqu’à ce que des informations viennent titiller les oreilles d’ONG françaises et de certains journalistes de l’hexagone.

Le Glas a-t-il sonné pour Macky Sall ?

Macky Sall s’est fait des ennemis en 12 ans de règne. Il a tordu le bras à certains politiciens et brisé les pieds de plusieurs hommes d’affaires. Macky Sall n’épargnait personne même dans son propre camp. La preuve, il a abandonné son propre candidat à la présidentielle en plein milieu de la bataille. Il a tourné le dos à son poulain pour soutenir l’ennemi. Avant cela, il avait trahi l’ancienne première ministre Aminata Touré dit Mimi qui avait remporté avec brio les Législatives et qui attendait d’être nommée au perchoir de l’Assemblée. Mais Macky n’a jamais tenu sa parole. Et le peuple Sénégalais s’en est rendu compte lorsque leur président a quitté le pays après 12 ans de règne pour aller se mettre au service d’un autre pays.

Ce que dénonce bon nombre de Sénégalais et surtout la classe politique Sénégalaise qui parle de trahison. En conférence de presse mercredi 17 juillet dernier au siège du Mouvement pour l’Intégrité, le Mérite et l’Indépendance (MIMI) 2024, Mimi Touré a directement interpellé le président de la République française, Emmanuel Macron : « Nous interpellons son patron le président Macron : Macky Sall ne peut pas continuer à travailler pour vous et diriger un parti politique d’opposition au Sénégal. Ce serait une immixtion de la France dans les affaires intérieures du Sénégal ».

Mais l’ancienne première ministre du Sénégal ne s’arrête et exige la démission du président Macky Sall du Pacte de Paris pour les peuples et la Planète (4P), un poste créé par le président français Emmanuel Macron : « Ou Macky Sall continue à travailler pour vous et il démissionne de son poste de président de l’APR ou alors il démissionne du poste d’envoyé spécial que vous lui avez octroyé pour rester à la tête de son parti l’APR. Voilà Monsieur Macron ce qui doit être clarifié dans les meilleurs délais », a indiqué l’ancienne tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar lors des Législatives de 2022.

Ces complaintes de la classe politique Sénégalaise ne sont pas rentrées dans les oreilles d’un sourd. Une ONG qui enquêtait sur les victimes des violences préélectorales s’est saisi de cette affaire Macky Sall qu’elle lie au nombre de morts au Sénégal. « Amnesty International avait estimé qu’au moins 60 personnes sont mortes en marge des manifestations au Sénégal et que personne ne fait l’objet de poursuite pour ces faits ». Une ONG enquête sur les morts sous Macky Sall mais aussi sur le nouveau boulot de Macky en tant qu’envoyé spécial des 4P. Des confrères de la presse française s’en sont saisis. Et l’Elysée est assailli de questions sur le rôle exacte de celui qu’on nomme dans certains salons parisiens, « le tortionnaire de la constitution ».

Des rumeurs sur l’éventuelle départ de Macky Sall du poste de président du Pacte de Paris pour les peuples et la Planète (4P) sont persistantes. Des confrères français enquêtent sérieusement sur les propos de Mimi Touré et l’ONG piste les « 60 » morts de Dakar lors des manifestations de 2021-2022-2023 et 2024. Plusieurs journalistes sénégalais sont interrogés, des politiciens sont mis à contribution et d’anciens membres des Forces de défenses et de sécurité qui ont démissionné du fait de traumatisme, sont aussi interrogés…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn