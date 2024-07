L’opposition attaque…Diomaye choisit son «champion» pour mener la résistance

Les choses se corsent de jour en jour pour le nouveau régime. Les 100 jours du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ont marqué la fin de l’état de grâce. L’opposition commence à sortir de son silence pour faire de l’ombre aux nouvelles autorités. Des attaques bien coordonnées et ciblées qui font réagir au sein du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Face à cette situation politique, l’actuel locataire du Palais a l’homme qu’il lui faut pour porter la réplique à des opposants qui cherchent à se structurer.

Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son régime sont sous le feu des critiques. Face à la presse, de nombreux opposants ont tiré à boulet rouge sur le locataire du Palais et son premier ministre Ousmane Sonko. Bougane Guèye Dany, Thierno Bocoum et les membres de l’Alliance Pour la République (APR) sont montés au front. Ils ont profité du face à face entre le chef de l’Etat et la presse, à l’occasion des 100 jours, pour se faire entendre. Des sorties qui matérialisent la fin de l’état de grâce. Une manière de dire aux tenants du pouvoir que la nouvelle opposition est active.

En attendant que les ténors de l’opposition entrent dans la danse, Bougane et Bocoum mènent le «Gatsa-Gatsa». Mais ils auront sur leur chemin un adversaire digne de leur rang. Si Diomaye semble ne pas suivre la mêlée, ce n’est pas le cas de Ousmane Sonko. Le leader de Pastef est le premier à sonner la fin de l’état de grace. Lors d’une rencontre avec les jeunes de son parti au Grand Théâtre, il a tiré sur l’opposition, la presse et les magistrats. Une sortie qui avait poussé la candidate malheureuse, Anta Babacar Ngom ou des membres de la société civile, à recadrerSonko.

Bassirou Diomaye Diakhar Faye tient ainsi son combattant. Face à la nouvelle opposition, Ousmane Sonko fera bien l’affaire. Amateur des grosses communications, il sait comment faire parler de lui et occuper l’espace médiatique. Une seule petite dérive de Sonko peut servir de matière à l’opposition. Mais aussi à la presse. Connu pour son verbe facile, il ne retient pas ses mots. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle sa com en tant que chef du gouvernement est jugée catastrophique. L’ancien maire de Ziguinchor n’a toujours pas réussi à se séparer de ses habits d’opposant.

Une position d’opposant plus confortable pour Ousmane Sonko. Il n’aura pas de mal à jouer le rôle d’homme de main du président. Une tâche qui lui va à merveille. Chez les patriotes, Sonko est un être supérieur. Pour les fanatiques du Pastef, il a réussi à faire élire des maires, des députés et, même pour certains, un président de la République. Chose qu’il a réussie grâce à sa communication particulière. Mais aussi avec une jeunesse dévouée corps et âme à lui. Une dévotion qui va coûter la vie à plusieurs jeunes tombés lors des manifestations de 2021 à 2024.

Sonko est alors un excellent adversaire pour la nouvelle opposition. Il a réussi à tenir tête Macky Sall et son régime. Le leader de Pastef est le seul opposant qui n’a pas été réduit à sa plus simple expression. Alors si c’est Macky qui a échoué, on se demande comment Bocoum, Bougane et Cie vont-ils réussir à faire chuter le chouchou des jeunes ? Si la nouvelle opposition ne fait pas attention, elle aura en face de lui des patriotes qui veulent protéger le projet. Un projet, qui faut le rappeler, est toujours inexistant.

Mais cela ne devrait pas faire pousser Ousmane Sonko et Cie à dormir sur leur deux lauriers. Un plus grand opposant observe dans le silence. Un opposant qui n’est autre que le peuple sénégalais. Il s’est dressé comme un seul homme face à Macky Sall. Galvanisée par un discours de feu et de sang, cette population a chassé la dynastie Faye-Sall. Alors si ce peuple est déçu ou se sent trahi, il pourrait reprendre les nouvelles méthodes de lutte qu’on lui a appris. Ce qui ne serait pas de tout repos pour le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui doit faire ses preuves.

Pour maximiser sa chance de réussite, Diomaye doit faire en sorte que Ousmane Sonko arrive à mener à bien sa mission de premier ministre. Et rester à la fois une bête noire pour l’opposition. Une tâche loin d’être facile. Le Président peut faire autant d’éloges à son premier ministre, il n’en demeure pas moins que l’ancien maire de Ziguinchor est un véritable PM à problème. Mais aussi un allié très difficile à dompter.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru