Diamaguene marche contre les problèmes fonciers (vidéo)

Diamaguene : Nous avons marché pacifiquement pour quémander solennellement au Père de la Nation le règlement définitif de notre problème foncier

Monsieur le Père de notre Nation, Son Excellence Président de la République Bassirou Diomaye Faye, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, chers membres du gouvernement et autorités compétentes, la population de Diamaguene du département de Pikine est sortie en masse, ce vendredi 09 Mai 2025 après la prière de Tisbar, pour marcher pacifiquement dans les rues et ruelles de notre localité. Une marche qui a eu pour seul et unique but de quémander solennellement le règlement définitif du problème foncier de Diamaguene qui concerne des centaines de familles qui ont vécus pendant 60 ans dans ces maisons.

Monsieur le Père de la Nation Bassirou Diomaye Faye, notre forte mobilisation de cet après-midi est une véritable opportunité pour vous démontrer oh combien vos ENFANTS de Diamaguene attendent de vous le règlement définitif et rapide de ce problème qui n’a que trop durer. Et connaissant votre détermination à combattre l’injustice d’où qu’elle vienne, nous savons pertinemment que vous, votre Premier ministre et votre gouvernement, n’accepterez jamais que vos pauvres concitoyens soient chassés injustement de ces maisons où ils ont vécu pendant 60 ans.

La justice étant rendue au nom du peuple, le peuple de Diamaguene attend d’urgence que vous leur rendez solennellement justice afin qu’il puisse enfin dormir tranquillement et participer à l’essor de développement de notre pays.

Par Bassirou DIENG, le Diamaguenois