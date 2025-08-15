Société

Kédougou : Un homme arrêté pour proxénétisme et association de malfaiteurs

Par Niakaar
0

L’Antenne régionale de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) a arrêté, le 9 août dernier, un homme à Kédougou (sud-est) pour « proxénétisme et association de malfaiteurs », a annoncé, vendredi, la Police nationale sur sa page Facebook.

Selon la police, l’interpellation a permis de retrouver l’individu ainsi que 34 jeunes filles nigérianes, dont une mineure. « Ces filles étaient logées dans trois maisons appartenant au suspect, à qui elles devaient verser 2 000 FCFA par jour pour la location », précise la note de la Police nationale.
Le mis en cause a reconnu louer près de 90 chambres dans ses trois propriétés, exclusivement à des prostituées, et ce, sans aucune autorisation administrative. Il a été déféré le 12 août 2025 devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Kédougou.
L’enquête a été ouverte à la suite d’un renseignement signalant l’arrivée d’une cinquantaine de jeunes filles nigérianes à Kharakhéna, un village de la région, venues pour se livrer à la prostitution, a indiqué le communiqué.
