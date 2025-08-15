Mbaye Diouf rend hommage à Alassane Cissé

RAPPEL A DIEU D’ALASSANE CISSE

Les témoignages sont unanimes sur l’homme.

Alassane Cissé fut un journaliste au visage avenant connu pour son sérieux et sa rigueur professionnelle dans le travail.

Son passage à la Rts et au service de reportage détaché à la Présidence sous le magistère du Président Abdoulaye Wade auront marqué les esprits.

Constat général sur Alassane Cissé : Un homme courtois et très bien éduqué.

Diplômé du Centre d’Études des Sciences et Techniques de l’Information (CESTI) en 1997, Alassane Cissé avait rejoint, dès la fin de sa formation, la rédaction du journal télévisé de la RTS. A cette époque que de « monstres sacrés » à la rédaction du Journal télévisé. À travers son professionnalisme, sa rigueur et sa passion pour l’information, il s’est rapidement imposé comme l’une des figures marquantes du Triangle Sud. A cette époque le directeur général de la RTS s’appelait Guila Thiam

Ibrahima Sané directeur de la radio et Babacar Diagne directeur de la télévision.

Très jeune Alassane Cissé avait intégré la « famille Rts » après un stage en compagnie d’autres étudiants du Cesti.

Au fil de sa carrière, Alassane Cissé a occupé plusieurs postes de responsabilité, dont celui de Chef du département de l’information. Il a également été présentateur du journal télévisé, un rôle dans lequel il a su gagner la confiance et l’estime du public grâce à sa voix posée, son calme olympien et sa parfaite maîtrise de l’actualité nationale et internationale.

En dehors du plateau, il s’est illustré comme président du Réseau des journalistes en santé après une brillante élection par l’ensemble des membres du Réseau.

Après quelques années à la tête du réseau Alassane Cissé a délibérément cédé sa place à Mbagnick Diouf un autre acteur de la Santé.

Le Professeur Awa Marie Coll Seck ministre de la Santé d’alors a toujours témoigné de sa délicate attention à l’endroit d’Alassane Cissé un vrai acteur de la Santé.

Son implication lors du premier cas D’Ebola au Sénégal avait marqué beaucoup d’esprits.

Connu pour sa discrétion, son sens de l’éthique et son engagement pour son métier, Alassane Cissé laisse le souvenir d’un professionnel passionné et profondément humain.

Alassane Cissé a été pendant plusieurs années membre de l’équipe de la RTS détachée à la Présidence durant le magistère du Président Abdoulaye Wade.

Je me souviens encore et à juste raison de la remarque de Mme Viviane Wade sur Alassane Cissé : « Ce garçon est très calme et très poli ».

Natif de Thies Alassane Cissé un grand professionnel de l’audiovisuel s’en est allé à jamais.

Toutes nos condoléances à sa famille et particulièrement à son épouse sans oublier ses charmants enfants.

Adieu ACISSE comme je l’appelais affectueusement.

MBAYE DIOUF