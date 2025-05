1er mai : le PIT-Sénégal tire la sonnette d’alarme sur les licenciements

Le PIT- Sénégal invite les forces de paix et de progrès à renforcer leur mobilisation pour stopper cette course insensée vers le chaos généralisé. Pour cette formation politique, la fête du travail est célébrée sous fond d’inquiétudes et d’angoisse avec le nouveau régime qui n’a pas honoré ses engagements envers le monde du travail. Le parti politique avance que les nouvelles autorités ont foulé au pied les droits de certains travailleurs.

« Par le biais d’une surprenante et brutale politique de déflation, des dizaines de milliers d’agents publics ont été arbitrairement licenciés dans un climat de haine et de revanche politique inacceptable. Des jeunes, recrutés dans le cadre du programme « Xeyu Ndaw Yi », en ont été les premières victimes. Ils ont été renvoyés sans ménagement, ni solution de rechange, comme s’ils n’avaient aucun droit. D’autres, moins jeunes, ont été enlevés de leur poste de travail sous le motif sidérant d’appartenance politique à l’ancien Parti au pouvoir », déplore le communiqué du PIT-Sénégal.

Ce parti se félicite de la mise sur pied du Rassemblement National des Travailleurs Licenciés pour défendre leurs piétinés par le régime en place. En plus de ces licenciements, on constate que les grandes entreprises traversent des situations difficiles à cause des « décisions irréfléchies » et que les PME/PMI sont fragilisées par une pression fiscale. Résultats des courses, elles sont contraintes à procéder aux licenciements.

» Il faut ajouter que cette spirale infernale contre le monde du travail aggrave une situation sociale déjà bien difficile pour les populations, avec la flambée des prix des denrées et services de première nécessité. Dans le même élan d’offensive contre les droits acquis, le régime est dans l’agression des libertés fondamentales : celles d’opinion, d’expression, de presse, de formes pacifiques de protestation publique. En attestent, entre autres, les nombreux emprisonnements pour délit d’opinion et les sévères et mesquines mesures de musellement de la presse », lit-on dans le communiqué.