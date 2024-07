Voici la seule stratégie de l’opposition face à Sonko et Diomaye…

Depuis son arrivée au pouvoir, le Président Bassirou Diomaye Faye chamboule les habitudes. L’actuel locataire du Palais est dans la rupture. Il veut faire plus que son prédécesseur mais d’une autre manière. Pour mener à bien cette mission, il a choisi Ousmane Sonko comme premier ministre. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est devenu un élément essentiel dans le dispositif de Diomaye. Sonko a la trempe pour faire face à la nouvelle opposition. Alors que doit être la posture de ces opposants face au pouvoir ?

Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye devront se préparer. Les opposants ont sonné la fin de l’état de grâce. Même si les gros bonnets sont encore dans leur zone de confort, certains leaders ont commencé à bombarder le nouveau régime. Bougane Guèye Dany et Thierno Bocoum ne manquent pas une occasion pour tirer sur le duo. Ils occupent le terrain politique au moment où le chef de l’opposition maintient le suspense. Mais leur stratégie est loin de faire l’affaire.

Pour pouvoir écraser un teigneux comme Ousmane Sonko, l’opposition devra faire comme le leader de Pastef. Non en se lançant dans une révolution mortelle. Mais plutôt en copiant son modèle politique. Le Pastef à lui tout seul ne pouvait pas faire face à la machine politique de Benno Bokk Yakaar. Alors l’ancien maire de Ziguinchor a rejoint la coalition Yewwi Askan Wi. Plus tard, son parti va réussir à prendre les commandes.

Ainsi, les patriotes avaient une coalition forte pour concurrencer les hommes de Macky Sall. C’est ainsi que Sonko et ses camarades ont brillé aux élections locales et législatives. Avec la coalition Diomaye, les patriotes ont réédité le coup avec la présidentielle.

Alors, la nouvelle opposition devrait s’inspirer des patriotes. Chef de cette opposition, Amadou Ba doit mettre sur pied une grande alliance. L’ancien premier ministre doit aller vers tout le monde pour avoir sa propre coalition. Une coalition qui sera à la hauteur de Diomaye Président. Contrairement à Sonko et Diomaye, il pourrait avoir des alliés de qualité. En dehors de Pastef, tous les partis et mouvements qui composent «Diomaye Président» ne pèsent pas lourd sur l’échiquier politique. La preuve, rares sont les leaders qui ont eu à occuper des postes des responsabilités.

Avec quelqu’un comme Khalifa Sall et Barthélémy Dias, Amadou Ba aura une base solide à Dakar. Au sein de Benno Bokk Yakaar, il pourra débaucher de bons profils. Les partis classiques (PS et AFP) pourraient être bénéfiques. Seul le PDS ne sera pas de la partie. Une alliance avec les libéraux est quasi impossible. Les camarades de Karim Wade avaient porté de graves accusations contre l’ancien premier ministre de Macky Sall.

Le candidat malheureux doit commencer à penser à son avenir.

Il est temps pour Amadou Ba de tracer sa direction. L’ancien dauphin de Macky Sall avait annoncé dans une tribune souhaiter incarner «une opposition démocratique et républicaine» dans un nouveau cadre et invite les Sénégalais à le rejoindre. Mais comment compte-t-il s’y prendre ? Une chose est sûre, il ne peut plus retourner à Benno. La population veut du sang neuf. Recycler les ministres catastrophes et des DG accusés d’être des corrompus ne serait pas vu d’un bon œil.

La voie est toute tracée pour la nouvelle opposition. Face à un Ousmane Sonko, qui tire sur tout, et un Diomaye qui cherche à incarner le PROJET, la bande à Amadou Bâ n’a pas droit à l’erreur. Pour réussir à exister, il leur faudra accorder leur violon avant les élections législatives. L’opposition est condamnée à s’unir ou périr. C’est la seule option qu’ils ont face aux surexcités de Pastef !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn