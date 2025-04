Dr Papa D. Faye décortique le discours du président Diomaye

4 Avril : Un discours d’indépendance entre illusions, désillusions et absence d’espoir

« Un pays qui néglige ses défenseurs est un pays qui s’expose au chaos. Il ne peut y avoir de paix sans ceux qui veillent sur elle. » — Général de Gaulle

L’indépendance d’une nation est bien plus qu’une date sur le calendrier. Elle est une promesse, un engagement collectif à bâtir un avenir digne des sacrifices consentis par nos ancêtres. Elle est le miroir de nos ambitions, le reflet de notre unité, et le socle de notre souveraineté. Pourtant, à l’aube de ce 65ᵉ anniversaire, le Sénégal semble vaciller sous le poids des désillusions et des reniements.

Le discours du Président Bassirou Diomaye Faye, censé incarner cette promesse, s’est révélé être une symphonie de lamentations, un exercice de style déconnecté des réalités du terrain. Là où les Sénégalais attendaient une vision, ils ont reçu des reproches. Là où ils espéraient des solutions, ils ont entendu des justifications. Et là où ils cherchaient l’espoir, ils n’ont trouvé que le vide.

Un discours sans espoir : une nation en quête de lumière

L’absence d’espoir dans ce discours est frappante. Après 12 mois de gouvernance, le régime actuel semble s’être enfermé dans une rhétorique de lamentations, accusant l’ancien régime de tous les maux pour justifier ses propres échecs. Mais combien de temps encore cette stratégie pourra-t-elle masquer l’absence de résultats ? Le peuple sénégalais, qui a récemment quitté les rangs des PMA (Pays Moins Avancés) et qui a commencer à exploiter ses ressources pétrolières et gazières, mérite mieux qu’un discours de reproches et de victimisation.

Comment expliquer qu’un pays riche en ressources naturelles et humaines envoie ses fils comme cueilleurs de fruits en Espagne ou comme travailleurs qualifiés au Qatar ? Cette fuite des talents, loin d’être une solution, illustre l’incapacité du régime à offrir des opportunités dignes sur le sol national. Le contraste est saisissant : une nation à construire, mais un gouvernement sans vision pour mobiliser ses forces vives.

Une gouvernance erratique : reniements et improvisations

Le régime actuel, qui avait promis un projet révolutionnaire à défendre « au prix du sang », semble aujourd’hui naviguer à vue. Le Premier ministre, incapable de proposer une direction claire, demande à ses ministres et directeurs généraux de lui soumettre des projets. Où est donc passé ce fameux projet qui devait transformer le Sénégal ? Cette improvisation constante reflète une absence de préparation et de cohérence, laissant le pays dans une incertitude totale.

La VAR, cet outil de la FIFA, semble avoir trouvé une nouvelle vocation à Ndoumbélane : mettre à nu les reniements et l’imposture du régime Pastef. Chaque déclaration, chaque promesse non tenue, est un rappel cruel de l’écart entre les ambitions affichées et la réalité des actes.

Une économie à genoux : la confiance brisée

L’économie sénégalaise, qui repose sur la confiance, est aujourd’hui à terre. Les discours calamiteux, les emprisonnements d’hommes d’affaires, et les asphyxies fiscales ont détruit la réputation du pays sur les marchés financiers internationaux. Comment comprendre qu’un pays vivant sa pire conjoncture économique depuis 20 ans cherche à lever 150 milliards de FCFA sur des fonds locaux ? Cette stratégie désespérée illustre l’isolement du Sénégal sur la scène financière mondiale.

La Cour des Comptes, autrefois garante de la transparence, a perdu sa crédibilité en présentant un rapport non signé ni daté, perçu comme un outil politique au service du Premier ministre. L’un des magistrats à l’origine de ce « faux » rapport a même été récompensé par une nomination au poste de Directeur Général du Budget. Une récompense pour services rendus ? Cette instrumentalisation des institutions affaiblit encore davantage la confiance des citoyens et des investisseurs.

Un manque de carrure et une arrogance déconcertante

Le régime actuel souffre d’un déficit flagrant de leadership. L’absence de carrure d’hommes d’État se traduit par des actes non orthodoxes et des discours empreints d’arrogance et d’impolitesse. Cette attitude, loin de rassurer, alimente le scepticisme et la colère. Personne ne peut clairement dire où va le Sénégal sous cette gouvernance. L’incertitude est totale, et l’absence de vision stratégique est criante.

Les partisans de Pastef, surnommés les « pastalibés », se sont arrogé le rôle de juges et bourreaux, accusant, condamnant et ostracisant quiconque est perçu comme un ennemi du projet. Ni les politiques, ni les chroniqueurs, ni les journalistes, ni même les citoyens engagés ne sont épargnés. Cette chasse aux sorcières atteint des sommets inquiétants, où la liberté d’expression et le débat démocratique sont étouffés par une stratégie de terreur verbale et d’intimidation.

Pour la première fois dans l’histoire politique récente du Sénégal, nous avons vu des partisans mobilisés pour perturber des jugements d’opposants. Hier encore, lors du vote de la loi scélérate protégeant leurs combattants, ces mêmes partisans ont empêché les opposants venus manifester leur indignation de s’exprimer devant la presse. Le tout s’est déroulé sous les yeux des forces de l’ordre, restées passives, comme si elles avaient reçu l’ordre tacite de ne pas intervenir.

Les députés pastalibés, quant à eux, ont été encore plus décevants. Leur comportement, marqué par une arrogance déconcertante, a poussé le ministre de la Justice à un baroud d’honneur pathétique, tentant de défendre l’indéfendable. Cette scène, loin de renforcer la crédibilité des institutions, a exposé au grand jour l’amateurisme et l’opportunisme qui gangrènent le régime actuel.

Mais au-delà de cette loi interprétative, Pastef s’est lancé dans une entreprise bien plus pernicieuse : l’interprétation de l’histoire. Ils mobilisent leurs avocats et leurs militants pour réécrire les faits, disculper les délinquants, les ériger en héros, et jeter le discrédit sur l’État et ses institutions. Cette stratégie de manipulation, habilement orchestrée, passe par des discours en langues nationales, soigneusement préparés pour toucher les sensibilités populaires.

Ce révisionnisme historique, couplé à une rhétorique populiste, ne vise qu’à polariser davantage la société sénégalaise. Il s’agit de diviser pour mieux régner, de détourner l’attention des échecs flagrants du régime en créant des boucs émissaires. Mais cette stratégie, loin de consolider leur pouvoir, ne fait qu’alimenter la défiance et le désenchantement.

Le Sénégal mérite mieux que des dirigeants qui manipulent l’histoire pour servir leurs intérêts. Il mérite des leaders capables de rassembler, de projeter une vision claire et de restaurer la confiance dans les institutions. Ce régime, par son arrogance et son manque de carrure, s’éloigne chaque jour un peu plus de ces idéaux.

Une ode aux Forces de Défense et de Sécurité : les véritables piliers de notre souveraineté

Mais au milieu de ce tumulte politique et économique, il existe une lumière qui ne vacille jamais : celle de nos Forces de Défense et de Sécurité, garantes de notre souveraineté et de notre quiétude. À la veille du défilé militaire et civil, et après la retraite aux flambeaux qui a rassemblé des milliers de Sénégalais dans un élan de patriotisme sincère, il est essentiel de saluer ces hommes et femmes de devoir.

Eux ne tergiversent pas. Eux ne pleurnichent pas sur les échecs des autres pour masquer les leurs. Ils se lèvent, chaque jour, pour défendre le pays, préserver notre paix et protéger notre indépendance. Leur engagement dépasse les calculs politiciens et les petites stratégies électoralistes. Ils incarnent la discipline, l’honneur et le sens du sacrifice véritable.

Alors que la classe politique s’égare dans des querelles stériles, nos soldats, gendarmes et policiers veillent, sans relâche, sur nos frontières, sur nos rues, sur notre stabilité. Ils méritent plus qu’une simple mention dans un discours. Ils méritent une reconnaissance nationale profonde, car sans eux, le Sénégal ne serait que vulnérabilité et incertitude.

Ce 4 avril, nous célébrons leur engagement. Nous honorons leur sacrifice. Et tandis que les gouvernants vacillent dans l’improvisation, eux, restent debout. Vive nos Forces de Défense et de Sécurité. Vive le Sénégal libre et souverain.

Dr Papa D. FAYE, Citoyen engagé

Courriel : papa.faye6369@gmail.com