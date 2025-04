Sénégal : Le tourisme, une manne financière à saisir (Par Madior Ly)

Actuellement, le ministère du Tourisme investit massivement dans la promotion de la destination Sénégal. De nombreux moteurs de recherche en ligne mettent en avant les atouts remarquables des sites touristiques du pays de la Teranga. La fréquence des publicités témoigne d’un budget conséquent alloué à la sponsorisation des contenus.

Une stratégie de marketing territorial qui s’avère judicieuse. Elle incite l’internaute à découvrir des informations attrayantes, directement ou indirectement, sur les lieux qu’il pourrait visiter ou faire découvrir, influençant ainsi son entourage. En plus de cette stratégie de promotion numérique, le ministère devrait cibler les lieux fréquentés par les ressortissants des pays potentiellement pourvoyeurs de touristes.

Les gares et les villes universitaires représentent des relais de communication stratégiques grâce aux affiches et à l’utilisation de panneaux publicitaires. C’est une méthode adoptée par de nombreux pays touristiques, comme le Maroc, qui capte de plus en plus le marché touristique français au détriment d’autres pays africains.

Cependant, au-delà de ces initiatives à l’international, des actions déterminantes doivent être menées pour structurer et formaliser davantage les activités liées aux stations balnéaires et aux sites attractifs du pays. On constate plusieurs défaillances susceptibles de décourager ceux qui sont attirés par l’attractivité territoriale actuellement promue. Il est impératif d’améliorer la sécurité des villes, leur propreté, la protection de l’environnement, et surtout de mettre en place des normes d’accueil des touristes.

Pour ce faire, des politiques de formation et de sensibilisation sont nécessaires tant pour les acteurs clés que pour les populations locales. Divers programmes sur le vivre-ensemble et la bienveillance pourraient être intégrés dans les cursus scolaires des villes abritant des lieux susceptibles d’attirer les visiteurs. Cela protégera la population des aspects négatifs du tourisme tout en offrant aux touristes un environnement accueillant et sûr. Une étude minutieuse et comparative doit être menée pour le choix des destinations de voyage.

Elle doit se baser sur l’analyse du rapport entre la qualité de l’accueil, le coût financier et la distance à parcourir pour les touristes ciblés, en tenant compte de plusieurs autres destinations accessibles. Cela fournira une idée précise des mécanismes de compétitivité à renforcer pour pénétrer davantage le marché mondial du tourisme. Les résultats, bien exploités, permettront de proposer des packages de voyage accessibles à toutes les catégories sociales.

Même le marché local ne doit pas être négligé. Il regorge d’énormes opportunités que les autorités tardent à exploiter. Si la France est devenue une destination touristique majeure, accueillant plus de 100 millions de visiteurs par an, c’est en partie grâce aux revenus considérables générés par son marché local du tourisme.

Ces revenus permettent de couvrir une grande partie des coûts d’entretien des sites touristiques. Le tourisme, combiné à la valorisation de la richesse culturelle et environnementale du Sénégal, peut compenser les dommages causés par l’exploitation acharnée des multinationales sur nos ressources naturelles non renouvelables, tout en permettant d’atteindre les mêmes profits escomptés.

Dr Madior LY