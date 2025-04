Le Binôme Diomaye-Sonko, Aminata Touré en appui : entente, attente, lueur. (Par Serigne Saliou Fall)

Le Binôme Diomaye-Sonko, Aminata Touré en appui : une année sur le terrain pratique : entente, attente, lueur. Partie 1.

Source de motivation:

Au nom d’Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

1 Par le Temps ! 2 L’homme est certes, en perdition, 3 sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s’enjoignent mutuellement la vérité et s’enjoignent mutuellement l’endurance. Sourate 103 AL-ASR / LE TEMPS.

Base de référence :

Le Président Diomaye Faye dixit:

«Chers compatriotes, aujourd’hui, nous posons les fondations d’une nouvelle ère pour notre pays. Le «Sénégal 2050 : Agenda National de Transformation» est bien plus qu’un document stratégique ; il est l’expression de notre volonté collective de bâtir un Sénégal souverain, juste, et prospère. Il traduit notre ambition de rompre avec les schémas du passé, de dépasser les défis auxquels nous avons trop longtemps été confrontés, pour faire émerger une nation résolument ancrée dans le futur».

Source : https://jubbanti.sec.gouv.sn/assets/pdf/Brochure-Senegal-2050.pdf

Le Premier Ministre Ousmane Sonko dixit :

«Dans un contexte où les gouvernements précédents ont souvent négligé les visions à long terme, le document «Sénégal 2050» cherche à inscrire le Sénégal sur une nouvelle voie de développement. Ousmane Sonko a affirmé qu’il est temps de rompre avec le passé et de partir sur de nouvelles bases solides pour l’avenir du pays. La transformation agricole, l’industrialisation et la souveraineté alimentaire figurent parmi les priorités pour assurer un développement inclusif».

Source : OUSMANE SONKO QUALIFIE LE DOCUMENT « SÉNÉGAL 2050 » DE « PROJET POLITIQUE SOLIDE, AMBITIEUX ET PORTEUR D’ESPOIR »

Aminata Touré, Haut représentant du président de la République, a salué l’engagement du gouvernement en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance. Elle souligne qu’avec la Vision Sénégal 2050, la différence repose sur la mise en place de mécanismes de gouvernance rigoureuse, faisant de cette priorité absolue un élément fondamental du projet.

Source :https://senego.com/pse-et-vision-2050-cest-une-difference-majeure-selon-aminata-toure_1761468.html

Convenons-en, ce qui donne succès à un discours solennel, c’est le talent de ceux qui le portent en exercice la portée et la teneur du contenu. La Vision Sénégal 2050 est un cas d’école d’application pratique : La souveraineté et la question des réparations des préjudices sont dans un élan de justice pour réparations majeures. Elles prennent une ampleur inédite.

Les fondamentaux du binôme Diomaye-Sonko soutenu par Aminata Touré :

La qualité, la probité, l’expertise, l’expérience, la créativité, la dextérité managériale, l’innovation, l’éthique sont les dérivés de la fonction rectiligne du trinôme JUB JUBUL JUBENTI. Lesquels découlés sont les atouts promus à des fins d’accélération des résultats attendus et l’atteinte des effets et impacts escomptés de la Vision Sénégal 2050. Les supériorités de performance institutionnelle taillées sur mesure sont multidimensionnelles voire protéiformes au service du pays. Les atouts sont certes à aiguiser avec rigueur. Tel exploit est une opportunité pour revaloriser et réutiliser le talent managérial des ministres et autres en charge des démembrements de l’Etat. La population longtemps laissée en rade attend une approche gestionnaire à visage humain dans les missions confiées. L’approche de proximité est payante. Elle permet de cerner les déterminants de la demande sociale. Les défis à relever sans tarder et dont la liste serait longue à énumérer sont cuisants et interprétatifs. Les facteurs bloquants pour un Sénégal prospère; radieux sont à éliminer dare-dare. Il suffit pour le duo Diomaye-Sonko d’arborer une tenue de travail conçue confectionnée sur mesure de l’éthique, la morale, la probité, la rectitude, la droiture, la bonne gouvernance. En ligne de mire, la gestion efficiente de nos ressources humaines, naturelles et celles financières. Ces dernières sont maigres donc à alimenter par des ressources non génératrices d’endettement mais porteuse de croissance durable. L’évaluation et la reddition des comptes doivent être au cœur de l’état de droit auquel le Sénégal aspire.

À présent, l’exercice sobre et vertueux de la fonction ministérielle est porté en bandoulière. La bonne prise de décision dans la restructuration des agences peu performantes doit tenir compte des charges politiques et gouvernementales en plus des profils invités au management. C’est tout un arsenal de sacerdoce pour le bon devenir du Sénégal.

A suivre partie 2 : Feuille de route tracée : Perspective.

Serigne Saliou Fall

Master of Economic-Diplomé en investing and project Management. Expert en Finance.

Manager du projet Collectif Digital Pluridisciplinaire de Compétence Expérimentée convergeant au Projet Vision Sénégal 2050

https://www.linkedin.com/groups/12505759/ 168 membres actifs.

Dakar le 2 Avril 2025.