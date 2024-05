Boubacar Camara sur le foncier : «Tout le monde doit payer»

« Tout le monde doit payer. Il faut que le Sénégal se dote d’un mécanisme permanent d’évaluation du préjudice causé par les gouvernements, qu’il n’y ait pas de deux poids, deux mesures, chacun doit prendre ses responsabilités, restituer les terres qui ont été obtenues illégalement ». C’est l’avis de Boubacar Camara, candidat déchu à l’élection présidentielle devant le jury du dimanche. Il a été interpellé par la Direction générale des impôts et domaines qui a annoncé il y a quelques jours la suspension provisoire des procédures domaniales foncières dans certaines zones du pays.

Selon lui, il faut protéger le bien public contre les gouvernants qui sont censés les gérer en bon père de famille. « Ceux qui sont élus ou nommés pour gérer, optimiser les biens publics dans l’intérêt des populations, c’est eux-mêmes qui se mettent à piller ces biens. Et donc, toute mesure qui va dans le sens d’arrêter cette spirale est une mesure à saluer des deux ».

Il ajoute : « le foncier, les ressources naturelles, les deniers publics, tout ce qui est commande du public, la transparence doit être de mise. Les ressources naturelles et tous les contrats qui ont été signés et qui ne sont pas conformes aux intérêts du Sénégal doivent être refusés. Il y a une conséquence énorme sur l’aménagement du territoire, sur l’environnement. On ne peut pas se taper le foncier qui appartient à tout le monde, comme ça, parce que simplement, on a été élu, il faut aller jusqu’au bout ».

Par ailleurs, il dénonce « ces gens qui sont dans un système politique et qui sont des parasites, qui profitent du système politique et qui sont facilités par des gens qui occupent des fonctions. C’est le paradoxe ». Pour lui, « Il faut leur tenir la main. Il faut paralyser la main prédatrice sur le foncier, les ressources naturelles et le denier public ».