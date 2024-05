Début de mandat très difficile…le président Diomaye pris entre deux feux

La gestion du pouvoir ne sera pas de tout repos pour le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le régime actuel avait promis monts et merveilles aux sénégalais. Grâce à leur «PROJET», toujours en gestation, il comptait changer radicalement le pays. Malheureusement, le Chef de l’Etat et son premier ministre se retrouvent face aux dures réalités du pouvoir. Depuis leur accession au pouvoir, ils sont dans l’incapacité de régler le moindre problème de ceux qui les ont élus. Le commandant en chef est pris entre deux feux.

A quand la concrétisation des promesses faites aux sénégalais ? Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) prévoit un certain nombre de réformes institutionnelles. Ce parti qui a accédé prématurément au pouvoir, avait promis de faire baisser les prix en un temps record. Les personnes qui ont élu l’actuel président de la République espéraient que ce régime allait faire bouger les lignes en un temps record. Après près de 2 mois au pouvoir, les patriotes n’ont posé aucun acte concret.

Ainsi, le président Diomaye se retrouve piégé par ses promesses de campagne. Il pensait qu’il allait réussir là où son prédécesseur avait échoué. Et pourtant, Macky Sall a fait mieux que lui lors de son premier mandat. Arrivé au pouvoir par surprise, le chef de l’Etat actuel semble avoir compris que faire baisser le coût de vie est plus facile à dire qu’à réaliser au regard de l’inflation. Mais également de la dette ainsi que des recettes intérieures qui ont montré leurs limites pour supporter les politiques économiques et financières. En français simple, Diomaye et Sonko ne sont pas en mesure de faire baisser les prix. Les sénégalais devront garder leur mal en patience.

D’ailleurs, Ousmane Sonko a confirmé que cette baisse ne serait pas effective de sitôt. « Nous pouvons vous assurer que les prix vont baisser. Et d’ici peu, nous allons parler avec les Sénégalais, car nous y avons déjà travaillé », a-t-il déclaré. Ce rendez-vous manqué fait que le régime de Diomaye ait déçu les sénégalais. Cette affaire de baisse des prix risque de plonger l’actuel régime dans une grosse crise. Les personnes qui les ont élus ne veulent plus attendre. Les sénégalais veulent la concrétisation du projet «ici et maintenant». Dans le cas contraire, le patriote en chef risque gros.

L’autre problème du président Diomaye, c’est son premier ministre. Ousmane Sonko veut être plus royaliste que le roi. Actuellement, le chef de l’Etat est noyé par le chef du gouvernement. L’ancien maire de Ziguinchor est dans toutes les sauces. À force de vouloir prendre les choses, il a éclipsé le Président sur le plan médiatique. A voir comment fonctionne le pays, on pourrait penser que Sonko est le président. Et c’est Diomaye qui est son premier ministre. Cette mauvaise publicité nuit gravement à l’image du président démocratiquement élu.

Pour ne pas arranger les choses, Ousmane Sonko a plongé le régime actuel dans une grosse polémique. À l’invitation du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), l’un des défenseurs des homosexuel était à Dakar. Devant les étudiants de l’UCAD, le leader de La France Insoumise (LFI) de dire : « Je suis le premier législateur français qui a déposé un texte de loi à propos de la possibilité du mariage homosexuel. J’assume ma position politique. Si on ne peut pas se parler franchement, on ne se parle pas », a déclaré Jean Luc Mélenchon.

La réponse d’Ousmane Sonko n’a pas convaincu les associations de lutte contre l’homosexualité. Ces derniers sont très remontés contre le régime de Diomaye. Et actuellement une manifestation anti-LGBT est la dernière chose que le chef de l’Etat ait besoin. On se rappelle que les imams et associations ont mené la vie dure à l’ancien président Macky Sall. Pourtant il avait pris une position plus ferme que le régime actuel. Le premier ministre est en train de poser un véritable problème au président.

Le président Bassirou Diomaye Faye devra faire attention s’il veut faire réussir son mandat. Plusieurs obstacles se dresseront devant lui. Le plus grand problème du chef de l’Etat se trouve au sein de son gouvernement. Le Premier ministre sera le plus grand danger de l’actuel locataire du Palais.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru