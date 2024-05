Journée Nationale des Malades Mentaux Errants : la cérémonie prévue le 1er juin à Kaolack.

Le Président Fondateur de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), prépare activement la 12e édition de la Journée Nationale des Malades Mentaux Errants qui se tiendra le samedi 1er juin à Kaolack, au Centre Ansoumana DIONE. Longtemps abandonnés à leur triste sort, ces concitoyens victimes de troubles mentaux sont maintenant bien pris en charge au niveau de ladite structure et ils sont nombreux à retourner dans leurs familles, grâce à un accompagnement gratuit. Que ce soit, ici, au Sénégal, en Afrique et dans le reste du monde, ce phénomène de l’errance des malades mentaux constitue encore un lourd fardeau pour les communautés.

En ce 21ème siècle, l’un des plus grands défis de toutes les nations, est d’œuvrer essentiellement pour le respect de la dignité humaine. A travers le monde, ils sont près de 970 millions de personnes à souffrir de troubles mentaux et la majeure partie n’a pas accès aux traitements et aux médicaments. Conséquences, ces individus sont livrés à eux-mêmes, malgré les nombreuses possibilités de leur venir en aide, avec de nombreuses chances de guérison. Aujourd’hui, l’expérience sénégalaise doit être vulgarisée pour sauver beaucoup de personnes à travers le monde, d’où l’intérêt pour le Président Bassirou Diomaye FAYE de bien vouloir présider cette journée prévue à Kaolack.

Pour ce faire, Ansoumana DIONE et compagnie comptent inviter à cette journée consacrée seulement aux malades mentaux errants, notamment le corps diplomatique pour porter davantage le plaidoyer, avec le Président Bassirou Diomaye FAYE pour le bonheur de toute la communauté internationale. Comment peut-on regarder des humains vivre tels des animaux, dans un monde où la solidarité et l’entraide pouvaient constituer de solutions à un problème qui continue de ternir l’image de beaucoup de nations. Et, pour présider cette cérémonie du 1er juin 2024 au Centre Ansoumana DIONE de Kaolack, une lettre sera envoyée au Président Bassirou Diomaye FAYE, dès ce vendredi matin.

Kaolack, le 09 mai 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)