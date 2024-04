Fraude fiscale : Deux (2) nouvelles sociétés dans le viseur du Procureur

Deux autres dossiers de fraude fiscale et détournement de deniers publics sont sur la table du Procureur. D’après Le Témoin, qui donne l’information, l’un concerne la Société de génie civil (SOGEC) évoluant dans les BTP, pour un préjudice de près de 2 milliards de francs CFA.

Le second, poursuit la source, implique Aramine Mbacké, le frère au défunt Kader Mbacké de Dangote, à la tête de MRS Oil and Gas. Pour son cas, renseigne le quotidien d’information, l’ardoise fiscale n’a pas été révélée.

Mais, une chose est sûre, souligne le journal : « Aramine Mbacké a quitté le pays en laissant le dossier entre les mains de ses avocats qui essaient de lui sauver la peau. »

Pour rappel, l’actuel directeur général de FS Oil, Mamadou Bâ, et son prédécesseur, Daouda Gaye, ont été arrêtés et déférés au parquet par la DIC dans le cadre de l’exécution d’un soit-transmis du procureur de la République, consécutif à une plainte de la Direction générale des impôts et domaines (DGID) pour fraude fiscale et détournements de deniers publics contre les mis en cause.

A qui il est reproché, pour l’ancien Dg, une dette fiscale de 412 millions 264 mille 516 francs CFA, pour la période durant laquelle il était à la tête de FS Oil, 2019 et septembre 2020. L’actuel patron de la société doit régler, pour sa part, au niveau de la DGID, un passif de 513 millions 427 mille 617 francs CFA pour la période mai 2021-septembre 2022.

« Ces premiers dossiers seront poursuivis par une série de régularisations », avertit l’inspecteur des Impôts et des Domaines, Pape Diouf, chef du Bureau du Recouvrement général de la Division du Recouvrement de la Direction des Grandes Entreprises.