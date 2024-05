Mankeur Ndiaye vante les points de l’Alliance Atlantique

Mankeur Ndiaye, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal et des Sénégalais de l’extérieur, a mis en exergue la solidité des liens fraternels et bilatéraux unissant le Sénégal et le Maroc. Cette chaleureuse relation africaine est notamment due à la diplomatie proactive et relationnelle du Maroc, qui aspire à promouvoir le rayonnement du Maroc et de l’Afrique sur la scène mondiale. Il a profité de l’occasion pour dire que l’Alliance Atlantique permettra à l’Afrique de sécuriser ses côtes maritimes.