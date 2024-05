Pastef : Les activités de vente de ses cartes suspendues

Le parti Pastef, sous la direction de Ousmane Sonko, a annoncé une suspension majeure. Toutes les activités de vente de cartes de membres ainsi que la création ou le renouvellement de leurs différentes structures sont gelées jusqu’à nouvel ordre, aussi bien sur le territoire sénégalais qu’à l’étranger.

Cette suspension temporaire, qui concerne les cellules, sections, coordinations, directoires et mouvements nationaux, vise « à permettre l’achèvement du règlement intérieur du parti ». Ce document, selon le parti « a pour but de clarifier et de compléter les statuts adoptés en 2021, établissant les règles de fonctionnement et les modalités organisationnelles internes. »

Le communiqué du parti que: « cette mesure transitoire et conservatoire est instaurée pour garantir que la composition et le fonctionnement des structures du parti soient en harmonie avec les statuts et le futur règlement intérieur, en attente de validation par le Bureau politique national. »

Par contre, souligne la note : « cette pause stratégique ne devrait pas entraver les activités habituelles de mobilisation, d’animation et de communication des structures déjà en place, le parti comptant sur la coopération de ses membres pour une transition en douceur vers ce nouveau cadre réglementaire. »

Cette suspension pourrait être perçue comme une tactique prudente pour consolider les fondations du parti à l’heure d’une nouvelle donne politique. Le timing suggère également qu’elle vise à prévenir ce que certains considèrent comme la « transhumance politique », un phénomène où des acteurs de l’ancien régime cherchent à se réinsérer dans le nouveau cadre pour éviter l’isolement ou réduire les répercussions de la perte du pouvoir.