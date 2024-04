Bacary Seck dénonce…les traîtres et les discours calamiteux du nouveau régime

C’EST JUDAS QUI FAIT LE PROPHÈTE ET NON LE CONTRAIRE….

(Petit rappel)… Judas Iscariote est, selon la tradition chrétienne, l’un des douze apôtres de Jésus de Nazareth. Selon les évangiles canoniques, Judas a facilité l’arrestation de Jésus par les grands prêtres de Jérusalem, qui le menèrent ensuite devant Ponce Pilate. Pour avoir livré Jésus aux autorités en échange de quelques pièces d’argent, tel que le décrivent les évangiles, il est devenu l’incarnation de l’acte de trahison dans la tradition chrétienne, éternellement au-delà du pardon. Et c’est cette trahison qui a conduit à la Crucifixion de Jésus.

Judas figure, à travers l’histoire, l’archétype du traître qui finalement s’était suicidé par pendaison, alors que le Prophète était ressuscité….

La traîtrise est donc un acte contre-nature qui a longtemps existé dans les rapports humains. Dans la société actuelle, cela semble avoir atteint le summum, surtout dans le Landerneau politique où beaucoup de personnes en font une règle de vie. Telle une besace qu’elles trimballent une peu partout, cette besace est ouverte en temps voulu pour atteindre des objectifs fixés tels qu’obtenir un poste, se frayer une place, obtenir quelques sous… Et cette recherche effrénée de faveurs pousse beaucoup de gens à poignarder impunément ceux-là qui, pendant longtemps, ont été la main nourricière.

Avec l’appel de la nouvelle équipe gouvernementale sénégalaise demandant aux citoyens de dénoncer les gens de l’ancien régime qui se sont enrichis illicitement sur le dos des populations moyennant une contrepartie de ces richesses quand elles seront confisquées saisies, tels des serpents qui muent, beaucoup n’ont pas hésité à jeter le discrédit sur d’honnêtes citoyens qui en fait n’ont de pêche qu’avoir servi dignement le pays. Ainsi, les plus idiots l’ont fait par eux-mêmes. Par contre d’autres, les plus dangereux, ont fait appel à des gens peu scrupuleux, des menteurs nés, pour leur donner de fausses informations à divulguer sur les réseaux sociaux.

Ignorant royalement le fonctionnement et les rouages de l’administration, ils s’en sont donnés à cœur-joie, croyant pouvoir cacher leur forfaiture. De véritables Judas….

Le gouvernement sénégalais devrait savoir qu’aucun acte posé ne pourra ternir l’image du Président Macky Sall, parce qu’en fait, c’est le but recherché car si les personnes qui ont été nommées pour mener à bien la barque sont épinglées pour « enrichissement illicite », la faute incombera au Président Macky Sall et son image sera biaisée. Or, tout le monde sait, politique à part, que ce qu’il a fait durant son Magistère est plus que louable. Nous n’allons pas y revenir car il suffit de sillonner le Sénégal pour s’en apercevoir. Et il continue de le faire et ce ne sont pas les nouveaux tenants du pouvoir qui nous contrediront (l’exemple au niveau du FMI est là).

Il est vrai qu’il restait beaucoup à faire car la perfection n’existe pas chez l’être humain, seulement les couacs notés sont à mettre sur la situation économique mondiale avec le manque de ressources lié à une certaine guerre (Russie-Ukraine) doublé d’une inflation, la pandémie du Coronavirus qui a stoppé net la superbe envolée économique du pays….

C’est à la nouvelle équipe gouvernementale maintenant de faire ses preuves. Nous les attendons ailleurs que dans les slogans, les discours calamiteux, les menaces et tâtonnements, la déchirure du tissu social, les palabres interminables. Il est temps pour elle de se pencher sérieusement sur les problèmes de l’heure à savoir la baisse du prix des denrées alimentaires, la création d’emplois, l’amélioration des services publics, la baisse du budget de fonctionnement de la Présidence et de la Primature, la suppression des caisses noires, le respect des paroles données comme par exemple l’appel d’offre pour les postes de directeurs de structures…

Malheureusement, avant-hier, des directeurs ont été nommés sans appel d’offre aucun. Se seraient-ils rebiffés ? Commenceraient-ils à se plaire et à être à l’aise dans ce système tant décrié ? En tout cas, tout y ressemble….

Soyons dignes et restons droits dans nos bottes car, un jour ou l’autre, tout se saura surtout dans le milieu politique où aucun secret n’existe !

« LE PHOENIX RENAÎT DE SES CENDRES »

Bacary Seck, coordinateur du Réseau Républicain d’Information et de Communication (#2RIC)