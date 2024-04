Le Rwanda prêt à accueillir des migrants en provenance du Royaume-Uni

D’ici 10 ou 12 semaines, les premiers migrants devront quitter le Royaume-Uni en direction de Kigali. En effet, après plusieurs mois de débats et de controverses, le Parlement britannique a finalement approuvé le projet de loi permettant l’envoi vers le Rwanda de demandeurs d’asile entrés illégalement au Royaume-Uni. Le Rwanda se dit prêt à accueillir et intégrer ces personnes dans la société.

Après une interminable bataille entre la chambre haute et la chambre basse du Parlement britannique, le projet de loi permettant l’envoi vers le Rwanda de demandeurs d’asile entrés illégalement au Royaume-Uni a été adopté dans la nuit du mardi 23 avril 2024. Le projet annoncé il y a deux ans par le gouvernement britannique et présenté comme une mesure phare de sa politique de lutte contre l’immigration clandestine va donc entrer en vigueur. A Kigali, où les autorités se disent prêtes à accueillir les migrants, le tollé suscité par cet accord d’envoi de migrants au Rwanda a été accueilli par une certaine incompréhension.

“La réaction du gouvernement rwandais est une réaction de satisfaction. Maintenant il est grand temps qu’on laisse la chance à ces deux gouvernements qui ont osé une nouvelle solution -je ne prétends pas que c’est une solution miracle- de la mettre en pratique. Les gens l’ont critiqué mais durant ces deux dernières années, ils n’ont rien proposé comme alternative pour essayer de résoudre ce problème”

Alain MUKURALINDA, Porte-parole du gouvernement – Rwanda

Selon le premier ministre britannique, le premier avion transportant des migrants décollera pour le Rwanda d’ici 10 ou 12 semaines et ça ne sera pas la première fois que le pays accueille les demandeurs d’asile. Depuis Septembre 2019 par exemple, le pays de Kagamé continue d’accueillir des réfugiés africains longtemps bloqués en Libye.

“Quand ceux qui critiquent disent que c’est un deal, oui c’en est un. Et pourquoi pas? On n’a pas honte de le dire. Si c’est financé à 100%, pourquoi ça ne serait pas un deal? Et que fait l’Union Européenne avec la Turquie? Chaque année elle paye plus de six milliards d’euros pour que la Turquie empêche ceux qui viennent de l’Irak et de la Syrie de traverser vers l’Union européenne, c’est quoi ça? Donc, parce qu’aujourd’hui un pays africain a signé le même traité que les pays européens signent entre eux, ça pose problème”

Alain MUKURALINDA, Porte-parole du gouvernement – Rwanda

Après leur arrivée au Rwanda, les demandeurs d’asile auront le choix entre s’installer définitivement au Rwanda, poursuivre leurs demandes d’asile vers les pays occidentaux ou retourner dans leur pays d’origine

Source A24