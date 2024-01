Bambey : Promovilles évalue l’état d’avancement des travaux

BAMBEY : 11,5km prévus pour un investissement total de 5,8 milliards, 40% de taux d’exécution sur les 1,6 km démarrés

Nous sommes à Alom Djoulikay, ce jeudi 28 décembre 2023, dans la commune de Bambey. Une délégation de PROMOVILLES conduite par la Coordonnatrice nationale, Madame Astou DIOKHANE SOW, est venue en visite des chantiers en compagnie des autorités locales : Préfet, adjoint au Préfet, Maire, Adjoints au Maire, Représentante du HCCT, etc., tous venus assister à cette visite des chantiers qui sont d’une grande importance pour la commune, car satisfaisant une vieille doléance.

PROMOVILLES a entamé dans la commune de Bambey des travaux de voirie neuve moderne. Prioritairement, ces travaux ont démarré sur deux axes de 1,6 kms desservant la mairie, la CNRA, le marché et d’autres services et commerces pour un coût de plus 730 millions FCFA sur fonds propres de l’Etat. Au total pour la commune de Bambey, c’est 11,547 kms répartis sur 10 axes qui sont identifiés et étudiés pour un investissement total de 5,8 milliards. Des financements additionnels sont recherchés pour la réalisation de tous les axes.

Cette visite dont l’objectif était d’évaluer l’état d’avancement des travaux est marquée par la mobilisation des autorités locales qui assurent depuis le démarrage des travaux, un accompagnement total pour la bonne exécution du projet.

Le Préfet, Madame Aissatou TOURE, a témoigné de la bonne exécution des travaux de PROMOVILLES dans la commune de Bambey ainsi que du niveau satisfaisant d’avancement. Toutefois, elle plaide pour la réalisation des 11 kms qui changeront complètement le visage de Bambey qui constitue un carrefour et a un besoin en infrastructures routières.

Dans la même lancée, le Maire de la Commune, Assane DIA , a magnifié l’intervention de PROMOVILLES dans la commune de Bambey. Selon lui, ils ont longtemps sollicité la construction de routes, depuis des dizaines d’années, et cela s’est concrétisé aujourd’hui avec le PROMOVILLES initié par le Président Macky SALL qu’il n’a pas manqué de remercier. Il se dit satisfait du démarrage effectif des travaux et a fortement insisté sur la nécessité de réaliser tous ses projets pour une amélioration effective de la mobilité urbaine et du cadre de vie à Bambey.

La Coordonnatrice nationale de PROMOVILLES, Mme SOW, a rassuré les autorités sur l’engagement de PROMOVILLES à accompagner la commune dans sa modernisation. Selon elle, les travaux engagés sont aujourd’hui à un niveau d’exécution de 40% et l’entreprise EIFFAGE s’engage à finaliser ces ouvrages d’ici le 31 mars 2024. Elle a tenu aussi à remercier les autorités présentes pour leur accompagnement dans la mise en œuvre de ces projets.

Pour les autres projets, PROMOVILLES est en train de rechercher des financements additionnels pour les exécuter. Ce sont ainsi des messages de remerciements, d’espoir, qui sont partagés durant cette visite de chantiers. Les autorités présentes à cette rencontre ont témoigné leur satisfaction sur l’état d’avancement des travaux et surtout le rôle de PROMOVILLES dans l’amélioration des conditions de vie des populations urbaines.

Avec cette réalisation de route, le désenclavement va sans doute permettre aux populations de mieux écouler leurs productions.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn