Une femme meurt en couche…dans un hôpital fictif

Tragédie à Abobo (banllieue d’Abidjan…Décès en couche d’une jeune dame dans un hôpital fictif, de lourdes sanctions prises

Une jeune dame a trouvé la mort le 5 avril dernier au Centre hospitalier régional d’Abobo après avoir accouché dans des conditions difficiles dans un centre de santé fictif situé à Abobo derrière rail (quartier Sagbé) .

C’est une affaire qui défraie la chronique depuis quelques semaines au point de susciter une action vigoureuse des autorités sanitaires ivoiriennes. Selon le ministère ivoirien de la santé qui donne l’information, une jeune parturiente a trouvé la mort dans des conditions difficiles début avril dernier au centre hospitalier régional de la commune d’Abobo.

Ledit centre de santé n’est pas « autorisé de faire un quelconque accouchement »

Information prise, elle aurait été d’abord reçue au centre médical Christ roi, un centre de santé fictif situé à Abobo-derrire rail. Le communiqué du ministère que dirigé le ministre Demba N’gou Pierre, qui cite les autorités compétentes chargées de l’enquête diligentée, révèle que la jeune mère avait accouché difficilement dans le dit centre de santé qui en réalité n’est pas «autorisé de faire un quelconque accouchement». Précisant que ledit centre de santé a été fermé et que les enquêtes se poursuivent en vue de situer les responsabilités.

L’audit réalisé a conclu que oui, ce décès était évitable. Et qu’il était directement lié à l’accouchement et aux conditions d’évacuation de la patiente

« L’audit réalisé a conclu que oui, ce décès était évitable. Et qu’il était directement lié à l’accouchement et aux conditions d’évacuation de la patiente vers le CHR d’Abobo », a déclaré Dr Bozou Ahoussi, lors de la fermeture de cette clinique, en présence des membres du cabinet ministériel.

Et d’expliquer que « cette fermeture est faite pour non seulement éviter la survenue d’autres cas mais surtout parce que le centre médical fonctionne en violation d’une décision de fermeture prise contre elle par la direction départementale de la santé d’Abob-Ouest en 2021 et aussi parce que les investigations ont montré que l’établissement ne bénéficie d’aucune autorisation du MSHPCMU ».

En effet, dans sa vision d’avoir une Côte d’Ivoire où aucune femme ne meurt en donnant la vie, le Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle (MSHPCMU) a assigné une mission principale au Programme National de la Santé de la Mère et de l’Enfant (PNSME), celle de la lutte contre les décès en couche, la justification et la dénonciation des décès évitables à l’effet de sanctionner les personnes de santé fautives.

Pour renforcer cette lutte contre la mortalité, néonatale et périnatale évitables, le ministère a pris, le 23 décembre 2020 l’arrêté N°316/MSHP/CAB. Cet arrêté largement diffusé dans les maternités et autres formations sanitaires privées de l’ensemble du territoire national, interdit aux établissements sanitaires privés qui…lire la suite ici