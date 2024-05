Journée mondiale de santé et de la sécurité au travail : l’impact du changement climatique

Autour du thème, « L’impact du changement climatique sur la santé et la sécurité au travail », le monde du travail a été célébrée ce 29 avril la journée mondiale de santé et de la sécurité au travail. Une occasion pour les entreprises de sensibiliser les travailleurs sur les mesures de prévention en milieu professionnel. En présence de sa directrice, Mme Aminata Barro Niang, la société Oryx Gaz qui n’a pas dérogé à la règle, a marqué la journée en sensibilisant ses agents sur l’importance de la santé et la sécurité au travail.

« La journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail est une occasion pour nous de montrer comment assurer un environnement de travail sûr et sain pour tous les travailleurs. C’est dans ce cadre que nous avons voulu marquer à Oryx, cet événement en sensibilisant nos agents sur l’importance de la prévention pour éviter les accidents et les maladies professionnelles. Cette année, le thème porte sur les changements climatiques notamment l’impact qu’il a sur la santé et la sécurité au travail.

C’est aussi une occasion pour sensibiliser les employés sur le comportement à avoir pour que le travailleur puisse venir au travail en toute sécurité et rentrer chez lui en toute sécurité. On dit en termes de sécurité, zéro risque n’existe pas mais zéro accident est possible. Dans la mesure où nous courons tous les jours des risques depuis nos maisons jusqu’à notre arrivée au travail. Mais, il faut aussi rappeler que zéro accident est possible si on fait une bonne prévention en respectant les 11 règles d’or.

Si les procédures, les consignes, les instructions entre autres sont respectées, on peut avoir zéro accident. C’est la raison pour laquelle nous devons faire de la sécurité notre priorité », a expliqué à l’assistance Ibrahima Pouye, le responsable Hygiène, sécurité, Environnement et qualité (HSEQ) du centre emplisseur gaz de Oryx Gaz de Mbao qui a étalé sur deux jours ses activités de sensibilisation avec ses différentes filiales.

« Cette année, la journée mondiale de la Santé et de la Sécurité au Travail donne l’occasion à Oryx Gaz Sénégal de mettre l’accent sur un thème d’actualité concernant la vie des travailleurs que nous sommes, en l’occurrence l’exploration des impacts du changement climatique sur la santé et la sécurité au travail.

Dans l’optique d’éveiller les consciences face à cette problématique majeure, Oryx Gaz Sénégal organise des activités de sécurité ayant pour but d’identifier les risques et dangers présents sur le lieu de travail et récompensera les employés et les équipes ayant les meilleurs scores en termes d’inspections de site, de reporting de conditions dangereuses et d’actes dangereux, entres autres », a indiqué Moustapha Kébé, le Directeur des Opérations de Oryx.

Ainsi la commémoration de la sécurité et la santé au travail les 29 avril et 30 avril 2024 a exploré le thème d’un environnement de travail sûr et sain en tant que principe et droit fondamentaux au travail.

Aly Saleh