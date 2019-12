A 14 ans il détient un record incroyable (Regardez)

À 14 ans il détient le record de la plus grande ouverture de bouche

Il y a des dons plus utiles que d’autres, plus drôles que d’autres et plus étonnants que d’autres. Le don de cet adolescent de 14 ans est difficile à classer… Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’il est suffisamment exceptionnel pour lui valoir une place dans le Livre des records. Isaac Johnson a une amplitude d’ouverture de bouche de 9 cm. Regardez la vidéo pour voir ce garçon ouvrir la mâchoire comme personne.

C’est en lisant le Livre des records qu’il s’est rendu compte de sa particularité

À Bloomington, dans le Minnesota, habite un garçon au talent insolite. Isaac Johnson arrive à ouvrir la bouche plus grand que n’importe qui. En mesurant la distance maximale qui sépare ses dents du hauts et ses dents du bas, les juges du Guinness Book ont obtenu 9 cm. Cet adolescent a toujours su qu’il avait une grande bouche mais il ne se rendait pas compte de sa démesure, avant de lire le Livre des records. En feuilletant le livre en 2016, à l’âge de 11 ans, il s’est rendu compte qu’il n’était qu’à 3 cm du détenteur du record, inscrit dans le livre. En 3 ans, il a grandi et l’ouverture de sa bouche s’est aussi agrandie.

Il a une ouverture de bouche de 9 cm et peut mettre toute une pomme dans sa bouche

Aujourd’hui, cet adolescent qui adore se goinfrer de bonbons, a l’avantage de pouvoir coincer beaucoup plus de marshmallows dans sa bouche que ses camarades. Pour les amuser, il est capable de mettre toute une pomme dans sa bouche ou d’ouvrir sa bouche aussi grand qu’une balle de baseball. Comme l’on fait remarquer les internautes qui ont commenté cette information, en voilà un qui ne doit pas avoir de difficultés à ouvrir grand la bouche chez le dentiste. Depuis la visite des juges chez lui, l’adolescent n’en revient pas et vit un rêve. « Je lisais tout le temps le livre quand j’étais petit. En fait, être dedans me semble irréel. »