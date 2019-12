Elle tond sa pelouse…Et sa peau se transforme

Après avoir tondu sa pelouse, elle a vu des ronds bizarres apparaître sur tout son corps. Quand ils ont vu cela, les médecins ont halluciné !

Cette histoire a commencé il y a une dizaine d’années. Un jour alors qu’elle tondait sa pelouse, cette femme prénommée Calvina a eu la sensation de se faire piquer ou mordre par quelque chose à la cheville. Elle n’a pas fait attention plus que ça sur le moment et a continué sa vie comme si de rien n’était. Une dizaine de jours plus tard, elle a vu des tâches brunâtres qui la démangeaient apparaître sur son corps. En quelques jours, Calvina avait le corps recouvert de tâches. En effet, la seule partie de son corps à être épargnée était son visage.

Calvina s’est alors rendue chez le médecin persuadée qu’il y avait un lien avec sa morsure du jour où elle a tondu la pelouse. Le médecin n’a rien trouvé de spécial et lui a donné une crème anti urticante. Et c’est ainsi que pendant 7 longues années, Calvina a vu des dizaines et des vingtaines de médecins sans qu’ils ne trouvent rien. 7 années à se gratter et à subir le regard des autres. Elle se souvient encore avoir vu une mère attraper ses enfants dans le bus en leur disant ne l’approchez pas ça doit sûrement être contagieux. Mais Calvina n’a jamais transmis sa maladie à personne.

Épuisée physiquement et moralement par ce mal inconnu qui la rongeait, elle a décidé de parler de son histoire à la presse. Beaucoup de médecins l’ont alors contactée. Après plusieurs examens, il s’est avéré que Calvina souffrait d’un dérèglement thyroïdien qui affectait son système immunitaire et provoquait un afflux de sang dans ses vaisseaux sanguins ce qui provoquait de l’urticaire sur des zones localisées. Calvina souffrait depuis des années de vasculite urticarienne avec hypothyroïdie. Aujourd’hui elle ne souffre plus mais regrette amèrement que personne ne se soit intéressé davantage à son mal avant.