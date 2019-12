Aya Nakamura a sorti hier, vendredi 20 décembre dernier, le clip très attendu pour son nouveau single « 40% ». Esthétique léchée et looks digne des plus grandes fashionistas : une belle réussite.

On peut vraiment dire qu’elle aura mis la France à ses pieds en 2019. Aya Nakamura ne compte pas s’arrêter là. Après l’immense succès de son deuxième album éponyme, écoulé à plus de 350 000 exemplaires, la chanteuse a décidé de faire un beau cadeau de fin d’année à ses fans en sortant une réédition. « Djadja », « Pookie » ou encore « La Dot » sont dors-et-déjà des classiques, nul doute que le succès d’Aya Nakamura va prospérer. Hier, vendredi 20 décembre, la star a sorti le clip de son nouveau single « 40 % ». Après avoir teasé la sortie de ce nouveau projet sur les réseaux sociaux, l’interprète de « Comportement » livre ce petit bijou à ses fans. Rythme accrocheur, la chanson a déjà tout d’un tube. Mais ce qui retient notre attention, c’est surtout les looks portés par l’artiste. Talons qui claquent sur le sol, manucure XXL et boa en plumes pour commencer la vidéo… Le ton est donné, Aya Nakamura revient en icône pour ce clip.

Premier plan, Aya Nakamura est vêtue d’une robe de créateur jaune bouffante en tulle. Chevelure légèrement bouclée et maquillage parfaite, l’artiste impressionne par sa prestance. Le reste de la vidéo est du même acabit. La chanteuse est assise sur un pilier dans un combo brassière/jupe de créateur à plumes incrusté de diamants. Troisième tenue et changement de décor : ici, Aya Nakamura s’affirme en impératrice féline avec une ambiance entièrement léopard, de la tête au pied en passant par le papier peint… et la présence d’un vrai léopard. Une vraie reine de la pop n’est rien sans chorégraphie. Alors pour accompagner ses danseuses, Aya Nakamura opte pour une tenue ultra 2000 qui ferait saliver Paris Hilton : bustier satiné, pantalon à strass et veste courte. Irréprochable, c’est une totale réussite.