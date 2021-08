A 16 ans elle fait la chirurgie esthétique pour reconquérir son ex

Lee Hee Danae : à 16 ans, cette adolescente enchaîne les opérations de chirurgie esthétique pour reconquérir son ex

De nombreuses personnes ont recours à la chirurgie esthétique pour de multiples raisons. Celle de Lee Hee Danae est pour le moins originale.

Le monde entier a été choqué par cette histoire. À peine âgée de 16 ans, une adolescente chinoise a décidé d’avoir recours à la chirurgie esthétique dans le simple but de reconquérir son ex…

Une jeune fille métamorphosée

En 2015, Lee Hee Danae se retrouve célibataire. Complètement désespérée par la situation, elle va prendre une décision radicale : celle de céder, malgré son très jeune âge, aux sirènes de la chirurgie. Tout y passe : ses yeux, son menton et sa poitrine… Le monde entier entend parler de Lee Hee Danae et de ses nombreuses opérations de chirurgie esthétique.

En effet, l’adolescente a choisi de passer par la case bistouri pour reconquérir celui qui lui a brisé le cœur. Aujourd’hui, Lee Hee Danae n’a plus rien de son visage d’adolescente : yeux élargis, peau blanchie, poitrine et nez refaits, les pommettes rehaussées et le menton redessiné. Avec un visage entre le personnage de manga et la poupée de porcelaine elle est méconnaissable !

Les internautes sous le choc

Méconnaissable, elle choisit de partager sa transformation hallucinante sur Weibo, le plus grand réseau social chinois, équivalent pour nous de Facebook. Ni une ni deux, les internautes se sont empressé de donner leur avis. Certains sont fans et ont adoré le nouveau visage de la jeune fille tout comme son nouveau corps.

Pour d’autres, le résultat de la métamorphose de la jeune femme n’est pas au rendez-vous et beaucoup ont été choqués par les photographies qu’elle a postées. Les raisons qui l’ont poussé à faire cette chirurgie esthétique ont aussi beaucoup déplues, ainsi que son âge que les internautes ont trouvé trop jeune.