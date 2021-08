Une femme accuse le célèbre journaliste Christian Nya de coucher avec son mari

C’est à travers des screenshots d’un échange homophile sur facebook entre le célèbre journaliste présentateur Éric Christian NYA et un Monsieur non identifié, ravivé par un enregistrement téléphonique devenu viral sur le net, où Dame Gaëlle met à nu l’orientation sexuelle du célèbre présentateur qui non seulement entretiendrait non seulement une relation amoureuse, intime mais aussi maçonnique avec l’époux de cette dernière.

Selon Dame Gaelle tout serais parti lors de la célébration de son mariage il y a 6 ans…

Éric Christian NYA ayant été contacté par l’oncle de la fille afin de prester comme impresario.

Seulement, le couple va garder le contact avec celui qui plus tard deviendra l’ami de la famille, sauf que Nya avait d’autres ambitions …devenir le ou la rival (e) de la pauvre Gaëlle.

Va donc s’en suivre une course effrénée où un homme et une femme se discutent un autre homme qui n’est autre que l’époux de Gaëlle.

La jeune dame, scandalisée, tombera par mégarde sur un échange des deux amoureux va tomber des nues, et n’hésitera pas à lancer des ultimatums à sa rival(e) d’un autre genre mais malheureusement les plaintes de la jeune dame ne feront pas reculer celui-ci auprès de son époux …

Gaëlle ayant désormais l’œil attentif sur les deux amoureux va une fois de plus intercepter un échange érotique entre son époux et Nya c’est la goutte d’eau qui fera déborder le vase…

C’est ainsi qu’elle va saisir la DGSN où une plainte sera déposée contre son “rival” Éric Christian NYA.

Mais elle ne s’arrêtera pas là, car une cabale cybernétique sera lancée afin que soit révélée au grand jour l’appétence du cher journaliste qui semble affectionner les queues bien rigides, comme l’atteste cet extrait : « J’ai envie que tu me défonces pour me sentir mieux… »

La jeune Gaëlle promet ainsi de livrer à la vindicte populaire le présentateur qui actuellement passe des vacances paisibles du côté des États-Unis, dont le retour promet d’ores et déjà de faire le plein de buzz sur la sphère médiatique .