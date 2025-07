Pour un Magal sans accident (Par Serigne Mbacké Ndiaye) 

Le grand Magal de Touba édition 2025 pointe à l’horizon avec son lot de nostalgie, de joie, mais aussi d’inquiétude, inquiétude causée, à juste raison, par les nombreux accidents constatés tous les ans. Oui constatés parce que nous comptons nos morts et blessés, nous déplorons les dégâts matériels, dénonçons le comportement déplorable de certains conducteurs, l’état de nos routes, la vétusté des véhicules et pneus d’occasion, nous manifestons nos émotions et après nous oublions. Toutes ou presque les mesures annoncées sont rangées dans les tiroirs et oubliées après quelques émissions, débats radios télévisées et communiqués du Conseil des ministres. Il est temps d’agir et c’est la raison pour laquelle je remets sur la table une proposition que j’avais faite, dans le passé, à tous les Ministres de l’intérieur qui se sont succédés.

Il est en effet établi que les causes principales des accidents mortels est LA VITESSE EXCESSIVE. Alors nous pouvons y mettre un terme en mettant sur chaque distance de deux à trois kilomètres un Agent, policer, gendarme ou militaire.

L’axe St Louis – Thiès fait deux cents kilomètres, il faudrait alors cent cinquante éléments en appliquant la règle de trois fois huit, c’est-à-dire que chaque élément travaille huit heures par jour.

L’axe Dakar – Touba fait deux cents kilomètres, Kébémer – Touba environ soixante-dix kilomètres, viennent ensuite Kaolack, Kaffrine et Tamba.

En un mot il faut mobiliser six cents éléments pour boucler cette zone d’accidents qui ceinture Touba pour arriver à éradiquer les accidents mortels.

Nous l’aurions fait pour sécuriser les Autorités, nous devons donc le faire pour préserver les vies des Sénégalais en attendant l’éducation et le comportement citoyen que nous appelons depuis des décennies.

A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle et la vie des personnes mérite que cette expérience soit tentée.

Ministre Serigne Mbacké NDIAYE