And Gueusseum relance la mobilisation : un nouveau plan d’actions annoncé

L’Alliance des syndicats autonomes de la santé (ASAS) And Gueusseum poursuit sa mobilisation. À travers un communiqué de grève n°2, le Directoire national est revenu sur le sit-in national organisé le 17 juillet 2025, tout en annonçant les nouvelles étapes de son quatrième plan d’actions, prévu du 31 juillet au 23 août 2025.

Le Directoire reconnaît que le sit-in a connu des fortunes diverses dans son application, en raison de l’absentéisme de certains militants qui, dans certains endroits, ont transformé l’action en une grève déguisée de quatre heures. Malgré cela, il se félicite globalement de la mobilisation observée et rappelle que le sit-in, même sur une demi-journée, constitue un moyen légitime d’exprimer un mécontentement collectif à travers un arrêt temporaire de travail. Le Directoire insiste sur l’importance de la discipline et du respect des mots d’ordre pour garantir le succès des combats syndicaux en faveur de l’équité, de la justice, de la paix sociale, de la dignité et du respect du droit syndical.

L’ASAS And Gueusseum salue par ailleurs la réussite du sit-in tenu à Oussouye, marqué par la présence des camarades Amadou Lamine Sano et Youssou Diop. Dans le même temps, le Directoire dénonce les protocoles de compromission, les exclusions et les formes d’injustice. Il s’inquiète notamment du retard constaté dans la signature du décret portant intégration des Techniciens Supérieurs de la Santé dans la hiérarchie A2, ainsi que de la rétention d’informations financières pourtant prévues dans la Loi de finances rectificative (LFR) 2025. Ces dispositions concernent les rallonges budgétaires destinées aux établissements publics de santé, aux agents contractuels et aux travailleurs des collectivités territoriales dans le secteur de la santé et de l’action sociale.

Malgré ces frustrations, le Directoire note des avancées dans la lutte, comme la tenue d’ateliers par le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Ces ateliers visent à combler les écarts de compétences des Aides sociaux en vue de leur intégration dans le corps des Assistants Sociaux. Deux sessions ont été retenues : l’une sur la nomenclature des actes professionnels et l’autre sur la révision de la formation des Assistants infirmiers. Une autre session portera sur le statut des centres régionaux de formation (CRFS).

Fidèle à ses principes, And Gueusseum affirme n’avoir jamais été adepte du nihilisme ni des postures attentistes. Le Directoire entend poursuivre la lutte en tenant compte de la période des sessions évoquées, mais aussi de l’organisation prochaine du Grand Magal de Touba.

Le quatrième plan d’actions se décline comme suit :

Du 31 juillet au 20 août 2025 : Assemblées générales de Région suivies de points de presse de vulgarisation de la plate-forme minimale par le Directoire National ; marches régionales à la carte.

Mercredi 21 août 2025 : Marche Nationale.

Samedi 23 août 2025 : Évaluation des actions menées.