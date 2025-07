Monnaie, souveraineté, Afrique : Cheikh Mbacké Sène publie un nouvel ouvrage

Les Éditions Universitaires Européennes annoncent la publication officielle du livre « Les enjeux monétaires en Afrique : Souveraineté, stabilité et ambitions continentales », un essai de fond signé Cheikh Mbacké SENE, expert en intelligence économique et conseiller technique au sein d’une institution publique sénégalaise.

Cet ouvrage arrive à un moment stratégique pour le continent africain, alors que les débats sur la réforme du Franc CFA, l’introduction de l’ECO, la montée en puissance des monnaies numériques et la quête de souveraineté monétaire s’intensifient.

Cheikh Mbacké SENE y propose une réflexion rigoureuse, documentée et prospective sur les défis et leviers à mobiliser pour une véritable autonomisation monétaire de l’Afrique. L’auteur explore les dynamiques régionales, les régimes de change, les mécanismes de coopération monétaire, les enjeux géopolitiques, ainsi que les innovations financières à l’ère digitale.

À la croisée de l’économie, de la géostratégie et des politiques publiques, cet ouvrage constitue une contribution majeure au débat sur l’avenir monétaire du continent. Il s’adresse aux décideurs, chercheurs, étudiants, institutions financières, mais aussi à tous les citoyens engagés dans le devenir économique de l’Afrique.