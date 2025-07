Affaire Kocc Barma : Ce que le RESTIC demande à la CDP

Objet Le RESTIC appelle la Commission des Donnees Personnelles ( CDP) , gendarme et garante des données personnelles, de se constituer partie civile dans le dossier Kocc BARMA

Le Rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l’information et de la communication ( RESTIC) adresse ses vives félicitations aux unités scientifiques et informatiques de la DGPN pour l’enquête professionnelle qui a conduit à l’arrestation de Kocc Barma. Il est accusé d’avoir fait du chantage à la « sextape » (vidéo intime) sur des milliers de personnes – environ 9 000 fichiers – pendant plus de 7 ans. Une fraude industrielle de données personnelles, souvent intimes et confidentielles, jamais vue en Afrique.

Il n’est pas possible scientifiquement de stocker, de télécharger et de compresser en format multimédia compatible sans une chaîne de complicités informatique d’où la nécessité de remonter et d’approfondir les enquêtes à tous les niveaux des couches et sous-couches d’internet pour prévenir à l’avenir des failles et brèches qui exposent et mettent en danger les citoyens et usagers.

C’est pourquoi le RESTIC urge la Commission des Données Personnelles de se constituer partie civile afin de défendre les droits de nos concitoyens dont les données personnelles ont été illicitement collectées et exposées et aussi de s’assurer qu’à l’avenir de telles fraudes ne se reproduisent plus. Il y’a des leçons à tirer sur notre architecture web est son étanchéité dans la protection effective des données d’honnêtes citoyens à l’heure de la connectivité nomade à haute fréquence. Les associations de consommateurs doivent se joindre à la CDP dans cet objectif.

Le RESTIC encourage la refonte totale de tout le corpus juridique et législatif sur les protections des données et leur mise à jour urgente au regard des conclusions à tirer dans l’affaire dite Kocc BARMA.

A l’évidence les sénégalais restent plus que jamais vulnérables dans le World Wide Web, et la CDP doit impérativement nous produire un mémorandum sur les failles qui ont conduit à cette fraude massive de plus de 9000 fichiers soit 1200 gigabit de vidéo l’équivalent d’un Datacenter de taille moyenne. Nos algorithmes et protocoles de sécurité doivent être mis à jour ….

Le RESTIC mettra son expertise à la disposition des autorités et félicite nos operateurs pour leur collaboration diligente et efficace avec la DGPN qui a permis l’arrestation de Kocc BARMA.

Le Bureau exécutif