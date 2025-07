Mame Boye Diao entendu dans l’affaire Kocc Barma

Dans le cadre de l’enquête visant El Hadj Babacar Dioum, alias « Kocc Barma », l’ex président du conseil d’administration des Domaines, Mame Boye Diao, a été entendu dimanche soir par la Division spéciale de cybersécurité (DSC), avant d’être libéré sans charge. Il a été interrogé sur des échanges récents avec El Hadji Assane Demba, présenté comme son informaticien.

Cette audition intervient quelques jours après l’arrestation spectaculaire de Kocc Barma, mis en cause pour l’administration de plusieurs sites à caractère pornographique et pour sa présumée implication dans un vaste réseau de cybercriminalité. Plus de 5 000 plaintes ont été déposées depuis 2018, notamment pour atteinte à la vie privée, chantage et extorsion de fonds. L’enquête révèle une méthode bien rodée, basée sur la récupération de vidéos intimes de victimes, souvent mineures, parfois fournies par des ex-partenaires, avant leur diffusion à des fins de chantage. Deux complices, soupçonnés d’avoir servi d’intermédiaires financiers, ont été identifiés et devraient être prochainement entendus par la justice.

Des biens matériels et numériques ont été saisis, dont plusieurs sites web, des équipements informatiques, des comptes bancaires ainsi qu’un restaurant de luxe situé à Dakar. Les enquêteurs suspectent également un possible blanchiment de capitaux. Babacar Dioum, âgé de 38 ans, marié et père d’un enfant, est poursuivi pour association de malfaiteurs, diffusion d’images pédopornographiques, extorsion de fonds, chantage, faux et usage de faux. L’affaire continue de révéler l’ampleur d’un réseau aux ramifications encore floues.