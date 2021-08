Bignona : Le district sanitaire initie une unité mobile de vaccination

Le département de Bignona, à l’instar des autres localités du pays est frappé de plein fouet par la 3ème vague du covid 19. Chaque jour, les cas de nouvelles contaminations notamment communautaires se multiplient et l’inquiétude s’est emparée de tout le monde notamment du personnel de santé qui doit faire face aux nouveaux patients qui arrivent en consultation et gérer les nombreux malades de covid à domicile.

La situation risque d’échapper si rien n’est fait et c’est pour cette raison que des mesures ont été prises. En plus des décisions prises par l’Etat, la stratégie de vaccination a connu un nouveau tournant avec les unités mobiles de vaccination initiées par le district sanitaire de Bignona sous la supervision de son médecin-chef, le Dr Mamadou lamine Sagna.

Samedi, le médecin et ses équipes ont élu domicile à la gare routière de Bignona. Un lieu stratégique à cause du nombre de personnes qui évoluent dans le secteur du transport mais aussi du fait que ce sont des gens qui bougent beaucoup et fréquentent beaucoup de personnes, donc exposés mais aussi pouvant être des vecteurs incontrôlés du virus. L’autre avantage est que la gare routière est contiguë au plus grand marché de la ville donc les acteurs du commerce sont aussi la cible de cette stratégie avancée de vaccination.

Pour le boss de la santé à Bignona, il faut aller vers les gens, les convaincre de se faire vacciner pour contenir le rythme infernal des contaminations

L.BADIANE pour xibaaru.sn