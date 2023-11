«A Malem Hoddar, les femmes font face à d’énormes difficultés» (Khalifa Sall)

Dans le cadre de la tournée Mottali Yéene, Khalifa Ababacar Sall est dans le département de Malem Hoddar.

« A Malem Hoddar, les femmes font face à d’énormes difficultés dues à l’absence de structures sanitaires et d’infrastructures de base adéquates. Ces problèmes qui touchent toute la communauté sont exacerbés par les retards dans les subventions de l’État, entraînant un déclin de l’agriculture, ainsi qu’un désespoir croissant parmi les jeunes. Conséquence, la baisse significative de la production agricole impacte sur la sécurité alimentaire de la population car, dans cette zone, l’agriculture est la principale source de revenus et de subsistance. Pour un avenir plus prometteur, nous devons envisager une agriculture inclusive, prospère, qui nourrit et fait nourrir et un élevage qui promeut le développement de la chaîne de valeur. Cela permettra de redonner de l’espoir aux jeunes en offrant des opportunités d’emploi et de croissance », a déclaré Khalifa Sall dans une note.