Bignona: Enda Pronat lance le projet ACF-AO

Un milliard 70 millions de francs CFA est la cagnotte qui va servir au financement du projet « Action climatique féministe en Afrique de l’ouest (ACF-AO) » initié par Enda Pronat qui vient de le lancer à Kafountine.

Ce projet viens améliorer la résilience des populations locales notamment les femmes et les jeunes face aux effets du changement climatique. A côté de l’aire marine protégée d’Abéné et les dynamiques locales, Enda Pronat va développer des actions qui visent le renforcement de la résilience des acteurs locaux face à ce fléau.

Il faut dire que la zone choisie pour dérouler ce projet répond parfaitement aux critères mis en avant. Pour l’adjoint au Sous-préfet de Kataba 1 qui a présidé la cérémonie de lancement, ce projet vient à son heure puisque les conséquences du changement climatique sont perceptibles avec des conséquences néfastes dans la vie des populations.

En effet, parmi celles-là, on peut noter l’érosion côtière, la rareté du poisson, le dérèglement de la météo pluvial consécutive à la dégradation des écosystèmes. Les femmes, principales cibles se retrouvent bien dans ce projet tellement l’espoir renaît en elles. De la transformation des produits allieutiques aux activités agricoles comme le maraîchage, la ressources devient de plus en plus rares leur chiffre d’affaire baisse considérablement et cela se répercute dans dans la vie sociale.

Au niveau des îles karone, la baie et et les boulons sont pollués et les femmes qui se battent avec les jeunes espèrent être fortement soutenues dans ce domaine. Le projet va aussi accompagner les femmes et les jeunes dans leurs activités génératrices de revenus pour les aider à mieux faire face aux difficultés occasionnées par le dérèglement climatique.

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’à Amadou Baba Ndiaye, adjoint au Sous-préfet de Kataba 1 invite les jeunes à croire en eux et qu’ils aient la conviction qu’ils peuvent réussir ici sans avoir besoin de prendre les pirogues pour des voyages incertains.

En fait, le projet ACF-AO vise aussi à lutter contre ce fléau auquel le Sénégal fait face en ce moment. Une bonne part de l’argent mobilisé par enfant pronat soutenu par ses partenaires comme « Affaires mondiales Canada » entre autres, va servir au financement de la formation des acteurs locaux mais aussi à l’achat d’équipements pour renforcer les acteurs dans leurs activités

L.Badiane pour Xibaaru