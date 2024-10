«J’ai formé des générations d’inspecteurs, y compris l’actuel Premier ministre» (Amadou Ba)

La bataille politique est enclenchée entre l’élève et le maître! Devant une salle pleine de sympathisants, Amadou Ba a fait une déclaration surprenante au sujet d’Ousmane Sonko. L’ancien bras droit de Macky Sall a fièrement évoqué son parcours professionnel, rappelant qu’il avait commencé en tant que contrôleur, à la Primature, gravissant les échelons avec détermination.

Amadou Ba a souligné que cette expérience lui avait permis de servir son pays de manière significative. C’est pourquoi, il a révélé qu’il a formé de nombreux inspecteurs, dont l’actuel Premier ministre.

« J’ai formé des générations d’inspecteurs, y compris l’actuel Premier ministre, » a-t-il déclaré, faisant allusion à Ousmane Sonko.

« A chaque fois que Macky Sall parlait du Pastef à ma présence, il me disais tes jeunes. On a entendu que le Pastef m’appartient ou que je finançais le Pastef…. », a dit Amadou Ba. Il poursuit : « Depuis 2017, on a pas parlé, je le connais bien, on a travaillé ensemble, on s’est côtoyé, je connais sa famille et ses parents. »

Le leader du la coalition Jam ak Ndieurin semble ne pas vouloir trahir tous ses secrets, se limitant à dire : « On se voyait presque tout temps… Je m’en limite là, chacun doit avoir des réserves. »