Assemblée : Cinq anciens ministres de Macky Sall envoyés devant la Haute cour de justice

L’Assemblée nationale a adopté. Cinq anciens ministres du régime de Macky Sall sont désormais dans le viseur de la justice. Il s’agit d’Ismaïla Madior Fall, de Moustapha Diop, d’Amadou Mansour Faye, d’Aïssatou Sophie Gladima et de Salimata Diop, plus connue sous le nom de Ndèye Saly Diop Dieng.

Les projets de résolution portant leur mise en accusation ont été soumis au vote, ce jeudi 8 mai. Ils sont accusés de graves manquements dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, ils devront s’expliquer devant la Haute cour de justice. Tous sont cités dans le cadre de l’affaire des fonds Force-Covid-19. Ce, à l’exception de l’ancien ministre de la Justice garde des Sceaux.

Ainsi, Ismaila Madior Fall devra répondre des faits d’association de malfaiteurs, de corruption, de tentative d’extorsion de fonds, de concussion, de prise illégale d’intérêts, d’escroquerie, de blanchiment de capitaux et de complicité de ces chefs portant sur 50 millions F CFA.

Le frère de l’ex-première dame, Marième Faye Sall, est cité dans une affaire d’association de malfaiteurs, de concussion, de corruption, de prise illégale d’intérêts, de faux et usage de faux en écritures privées, de commerce ou de banque, de détournement de deniers publics, d’escroquerie portant sur des deniers publics, de blanchiment de capitaux et complicité de ces chefs. Un préjudice évalué provisoirement à la somme de 2 749 927 498 F CFA est retenu à l’encontre de l’ancien ministre du Développement communautaire et de l’Équité sociale et territoriale Amadou Mansour Faye.

Concernant l’ancien ministre du Développement industriel et des PME, Moustapha Diop, les faits révélés laissent apparaitre des indices et des présomptions graves et concordants d’association de malfaiteurs, de concussion, de corruption, de prise illégale d’intérêts, de faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque, de détournement de deniers publics, d’escroquerie portant sur des deniers publics, de blanchiment de capitaux et complicité de ces chefs.

Des délits d’association de malfaiteurs, de détournement de deniers publics, d’escroquerie portant sur les deniers publics, de blanchiment de capitaux et de complicité de ces chefs sont reprochés à l’ancienne ministre des Mines et de la Géologie Aïssatou Sophie Gladima, pour un préjudice évalué provisoirement à la somme de 193 070 000 F CFA.

Plus connue sous le nom de Ndèye Saly Diop Dieng, l’ancienne ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, Salimata Diop, devra comparaître devant la Haute cour de justice pour les infractions d’association de malfaiteurs, de faux et d’usage de faux en écritures privées, de commerce ou de banque, de détournement de deniers publics, d’escroquerie portant sur des deniers publics, et de complicité de ces chefs.

Une séance plénière a été tenue, ce jeudi 8 mai, à l’Assemblée nationale, pour l’examen des conclusions des projets de résolution de mise en accusation devant la Haute cour de justice des anciens ministres Moustapha Diop, Amadou Mansour Faye, Aïssatou Sophie Gladima, Ismaïla Madior Fall et Salimata Diop.

