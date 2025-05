Bassirou Diomaye Faye félicite le nouveau pape Léon XIV

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a adressé ses chaleureuses félicitations à Sa Sainteté le Pape Léon XIV, élu souverain pontife à la suite du conclave, succédant ainsi au pape François.

Dans son message, le président Faye a salué cette élection historique et formulé ses vœux les plus sincères pour un pontificat riche en accomplissements. Il a exprimé son espoir de voir ce nouveau chapitre du Saint-Siège placé sous le signe du dialogue interreligieux, de la paix entre les peuples et de la fraternité humaine.

« J’adresse mes chaleureuses félicitations au cardinal Robert Prevost, élu pape sous le nom de Léon XIV. À Sa Sainteté Léon XIV et à toute la communauté catholique, je souhaite un pontificat rempli d’accomplissements et de bénédictions, sous le signe du dialogue interreligieux, de la paix et de la fraternité humaine », a tweeté le président Faye.