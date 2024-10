Mamadou Kassé sur les inondations : «Les populations ont pas besoin de vraies solutions»

La situation que vivent les populations des localités riveraines des fleuves Gambie et Sénégal ne laisse personne indifférent. Le président du Conseil départemental de Tamba s’est prononcé sur la question. Mamadou Kassé, qui réunissait ses partisans à son Qg, a déploré la réaction très lente de l’Etat. Pour l’ancien Dg de la Sicap, la situation est telle qu’aujourd’hui, il ne faut surtout pas de solutions d’appoint, mais plutôt de vraies solutions. Tout ce que l’Etat peine à faire de manière correcte et coordonnée, décrie-t-il dans Le Quotidien.

Le Président Diomaye Faye a survolé les zones inondées de Bakel. «Ce n’était pas nécessaire», estime Kassé. «Les techniciens l’auraient fait bien avant lui. Ce qui lui épargnerait toutes ces tracasseries. Il devait juste venir à Bakel avec les solutions idoines», a indiqué le Pcd de Tamba. «Nous estimons que les actions posées récemment ne sont pas assez suffisantes pour soulager les populations de l’énorme détresse quelles vivent actuellement. Survoler les zones inondées pour en avoir l’appréciation, nous l’attendions des services techniques. Des autorités, nous attendions des solutions concrètes aux problèmes posés.»

Sur l’arrestation de Bougane Guèye, Mamadou Kassé s’est dit désolé. Et ce qui est le plus déplorable à son avis, est que non seulement l’Etat n’apporte pas de solutions urgentes aux populations, mais empêche des citoyens d’apporter un tant soit peu de réconfort à leurs compatriotes dans la détresse. «C’est désolant. Nous condamnons avec la plus grande fermeté cette agression de Bougane Guèye Dany», a martelé Kassé, entouré de ses fidèles.

L’homme politique de Tamba s’est aussi prononcé sur les Législatives. «Ce sont des élections ouvertes et difficiles à maîtriser», analyse-t-il. Aucun candidat, ni aucune coalition n’est à négliger. Seulement, déclare-t-il, de leur côté, ils tâcheront d’être dans la continuité de ce qu’ils faisaient depuis 2012, et qui a toujours été une réussite pour leur formation et pour les populations.

Sur ses motivations d’aller briguer les suffrages des populations, il explique que c’est pour que leurs voix et leurs préoccupations soient entendues et prises en compte. «Je m’engage devant tous pour dire que les populations auront à travers ma personne, une voix audible avec des arguments crédibles pour porter leurs attentes. Tambacounda doit être au rendez-vous du débat national et apporter sa contribution dans la construction du pays. Le député est au service des populations qui l’ont élu certes, mais aussi et surtout au service du Sénégal, c’est ce que nous comptons incarner», a déclaré Mamadou Kassé, entouré d’un parterre d’inconditionnels.