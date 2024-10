Sonko défie Amadou Ba…un piège dangereux pour le chef de l’opposition

Passe d’armes entre l’élève et le maître ! Ousmane Sonko a ouvert les hostilités contre son ancien boss. Depuis quelques jours, le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) charge lourdement Amadou Ba. Ce dernier est sorti de son mutisme pour porter la réplique. Mais l’ancien maire de Ziguinchor et actuel Premier ministre veut débattre avec son ancien patron . Et si la tête de liste de la coalition Jam ak Njarin ne fait pas attention, il tombera dans un piège fatal.

Depuis qu’il est à la tête de la Primature, Ousmane Sonko n’a pas raté Amadou Ba. Rien qu’en septembre, le Premier ministre dénonçait «une corruption généralisée » sous le régime de Macky Sall, accusant ainsi d’anciens ministres, dont Amadou Ba, d’avoir manipulé les chiffres des finances publiques. De graves accusations qui ont fait sortir l’ancien premier ministre de son mutisme. Amadou Ba a balayé d’un revers de main ces déclarations du chef du gouvernement.

«Je tiens à rétablir la vérité, avec sincérité et sérénité et rappeler les faits, rien que les faits. Tout au long de ma carrière, j’ai toujours servi le Sénégal avec rigueur, transparence et intégrité. Aucun acte, aucune écriture ne peut m’être imputé dans quelque gestion frauduleuse ou malversation que ce soit. Et je le dis avec foi, fermeté et solennité : je n’ai jamais été ‘’épinglé’’ dans aucun rapport d’audit. J’ai servi mon pays dans le respect strict des règles de bonne gouvernance et je rends grâce à Dieu pour cela», a-t-il déclaré en réponse à la sortie de Sonko. Qui n’a pas tardé à riposter.

«Je lui offre donc une belle opportunité de s’expliquer devant le peuple : un débat public contradictoire entre lui et moi sur la situation économique et financière dans laquelle ils ont plongé le pays, et sur sa responsabilité personnelle. Ce sera l’occasion d’aborder, entre autres, les questions liées à la dette et au déficit publics, à la fiscalité, au foncier, aux mines et hydrocarbures, ainsi qu’à la masse salariale. Nous pourrons enfin discuter de la Vision 2050 et permettre à Monsieur Ba de partager ses appréciations à ce sujet», a réagi le PM. Sonko défie ainsi son maître dans un débat public.

Mais cette proposition n’est pas sans danger pour Amadou Ba. S’il commet l’imprudence de répondre à l’appel de Sonko, il signe sa mort politique. Le candidat aux élections législatives a été accusé de tous les péchés d’Israël. Il a même été accusé d’être derrière Ousmane Sonko et son parti. Depuis qu’il est à la tête de l’opposition, M. Ba ne cesse de ménager le nouveau régime. Ses attaques ont toujours été voilées quand il s’agit de Pastef. Accepter de débattre avec Sonko, après les graves accusations du PM, reviendrait à confirmer les doutes que beaucoup de sénégalais ont sur lui.

En l’état actuel des choses, Amadou Ba n’a pas de compte à rendre à un adversaire politique. S’il veut parler aux sénégalais, il peut le faire lors de la campagne électorale où il pourra répondre à Sonko. Et aussi de convaincre les électeurs qui seront tout ouïe pour voir ce qu’il va leur proposer. Dans le cas contraire, il donnera au leader de Pastef ce qu’il veut. C’est-à-dire, servir les intérêts de Sonko qui a besoin d’un bouc émissaire pour crédibiliser ses discours guerriers.

Leader de la Nouvelle République, Amadou Ba ne peut pas débattre avec un homme qui l’a traité de milliardaire voleur. Quand bien même s’il est tenté de le faire, la logique voudrait qu’il attende les conclusions de la Cour des comptes qui passent en revue la gestion du régime de Macky Sall. L’ancien PM ne le sait pas, mais son co-débatteur cherche à le discréditer avant la date du 17 novembre 2024. La politique est un champ de bataille où seuls les rusés survivent.

Ousmane Sonko a mis Amadou Ba dos au mur. L’ancien premier ministre est face à un choix crucial. Ne pas répondre à la demande de son rival. Ou alors se lancer dans un débat avec le leader de Pastef et tout perdre. La balle est dans le camp de la tête de liste de la coalition Jam ak Njarin.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn