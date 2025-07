Affaire Khadim Ba : La presse américaine s’en mêle

L’affaire Khadim Ba prend une tournure internationale. Arrêté et incarcéré pour des infractions douanières sur la réglementation des changes le 4 octobre 2024, sa situation a interpellé l’Ambassadeur de la paix des Nations Unies, le Dr Michael Obeng. Dans la foulée, la presse américaine s’est emparée de l’affaire, parlant d’un « tollé mondial » et d’un risque de voir la solide démocratie sénégalaise tant chantée tomber en bandoulière.

« Il s’agit désormais d’un problème mondial, et non plus seulement d’une injustice locale. », a déclaré le Dr Obeng dans une tribune. « La communauté internationale ne peut rester les bras croisés tandis qu’un homme qui a tant donné sert de bouc émissaire politique (…) Selon les observateurs, la détention de Ba est motivée par des raisons économiques et politiques. Il (M. Ba) a acquis une participation de 34 % dans la raffinerie de pétrole SAR en 2019 par l’intermédiaire du groupe Locafrique. Ses parts auraient été diluées à 0,5 % sans compensation après des différends avec le gouvernement.», a ajouté l’Ambassadeur.

Rapidement, la presse américaine et internationale s’est emparée de l’affaire. Dans sa publication, la revue MenaFN, spécialisée dans la finance, parle d’une arrestation « sans preuves crédibles ». L’affaire a également été reprise par des sites importants de la finance comme Yahoo Finances, AP News ou encore Fox56. Dans sa publication, Yahoo titre : « La confiance des investisseurs (envers le Sénégal, Ndlr) ébranlée par l’arrestation du dirigeant pétrolier et philanthrope sénégalais Khadim Ba, au milieu d’un tollé mondial ».

Selon l’ambassadeur de la paix et fondateur de Restore Worldwide, il est incompréhensible qu’un pays réputé démocratique retienne en détention Khadim Ba alors qu’il n’y a aucune infraction douanière. Selon lui, l’expert nommé par le tribunal, M. Gory Ndiaye, a publié un rapport qui a démantelé l’accusation de l’État. « La raffinerie SAR et Total Energies ont déclaré toutes les importations et payé les droits. Aucune malversation financière – Toutes les transactions sont conformes à la réglementation de la BCEAO. Aucune preuve de contrebande ou de fraude – les rapports douaniers 180/181 ne montrent aucune indication d’acte répréhensible (…) Il ne s’agit pas seulement d’une erreur juridique, mais d’une tache sur la réputation démocratique du Sénégal « , dit-il dans sa tribune.

Il faut rappeler que l’influence de Khadim Ba dépasse le Sénégal. L’homme d’affaires est administrateur non exécutif et membre du conseil d’administration de DerMond Oil & Gas.

Selon Fatou Kiné Ba, avocate et sœur de Khadim Ba, son arrestation ressemble à « des représailles politiques ».

