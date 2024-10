Amadou Ba…La face cachée d’une opposition de contribution

Amadou Ba est le chef de l’opposition Sénégalaise. Mais en est-il le leader ? Arrivé second de l’élection présidentielle, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Amadou Ba occupe la place de chef de l’opposition Sénégalaise et devait à ce titre être l’adversaire du pouvoir en place. Depuis la présidentielle du 24 mars, Amadou Ba devrait diriger la principale force d’opposition et porter l’essentiel des critiques et propositions alternatives au pouvoir en place. Mais ce que l’on observe depuis la prestation de serment du nouveau président et la désignation du Pm, c’est une opposition qui s’oppose et une autre opposition qui contribue. Et de quel côté se situe Amadou Ba ?

Avec 1.605.086 voix Amadou Ba obtient 35,79% des suffrages lors de l’élection présidentielle du 24 mars 2024. Un score honorable qui propulse le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar au rang de chef de l’opposition. Et Amadou Ba n’a pas démérité car malgré les couacs et les trahisons accumulées dans sa coalition contre sa candidature et le sabotage de sa campagne par son chef de coalition et des gros bonnets de ladite coalition. Amadou Ba s’en sort la tête haute car il a réalisé le plus haut score d’un candidat battu à la présidentielle sur les quatre (4) dernières élections présidentielles organisées de 2007 à 2024.

Après avoir remporté la présidentielle de 2000, Abdoulaye Wade affronte son ancien Premier ministre Idrissa Seck le 25 février 2007. Le président sortant Abdoulaye Wade gagne dès le premier tour avec 55,86 % des voix et Idrissa Seck a obtenu 14,93 %. En 2012, le même Abdoulaye Wade affronte un autre ancien PM, Macky Sall. Ce dernier obtient 65,8 % des voix contre 32,4 % au chef de l’État sortant Abdoulaye Wade. En 2019, Macky Sall remporte la présidentielle au 1er tour avec 58,27% contre 20,5% pour Idrissa Seck. Le score d’Amadou Ba battu à la présidentielle de 2024 avec 35,79 dépasse de loin tous les challengers aux présidentielles. Alors il devrait jouer les premiers rôles.

On attendait Amadou Ba sur le terrain de l’opposition en sa qualité de chef de l’opposition. L’actuel chef de l’opposition disait qu’il accordait un temps de grâce au nouveau régime. Après les 100 jours de l’état de grâce, Amadou Ba est resté dans le silence. De retour sur la scène politique, il s’explique : « J’avais pris congé, mais je suis de retour. Si je faisais souvent des sorties pour m’exprimer, ils seraient les premiers à dire qu’on cherche à leur nuire. C’est pourquoi j’avais opté pour le silence. Je les regardais faire, mais je savais, qu’ils en arriveraient là. Il n’est pas tard pour se rattraper ».

De quel retard parle Amadou Ba ? Un retard sur le pouvoir ou un retard sur le leadership de l’opposition ?

Amadou Ba n’a aucune notion du rôle de chef de l’opposition. Et l’on se demande s’il a la capacité de s’opposer à un adversaire. Nous avons vu Amadou Ba subir sous Macky Sall. Certains se demandant s’il était même le talibé de Macky Sall. Il était piétiné par Macky, humilié par Macky et enfin empêché par Macky d’avoir une chance de devenir président de la République. Et pendant tout ce temps, on n’a jamais entendu Amadou Ba lever le ton contre Macky Sall ou dire NON à Macky. Il est resté un sage politicien au service de l’Etat.

Amadou Ba est un homme d’état. Tout comme Tanor. Ce sont des politiciens au service de l’Etat et non des politiciens en quête de pouvoir. Et la conférence de presse du lundi d’Amadou Ba, la première depuis qu’il est chef de l’opposition, est un désastre. Il suffit de voir le nombre de vues sur les différents réseaux. Les nombres de vues sont décourageants. Mais ce qui est le frappant, c’est le discours d’Amadou Ba. On a vu un chef de l’opposition qui dressait des lauriers à un adversaire qui passe son temps à le traiter de voleur.

Sonko « insulte » Amadou Ba et le traite de voleur. Et il dit de Sonko qu’il le connaît bien, connaît bien sa famille, qu’il ne lui a pas parlé depuis 2017 et que Macky Sall traitait Sonko et Diomaye de « petits d’Amadou ». Comment appelle-t-on cette manière de s’opposer ? C’est une opposition de contribution au pouvoir de Sonko. Amadou s’oppose comme Idrissa Seck l’a été auprès de Macky Sall et comme à ses débuts politiques, Abdoulaye Wade l’a été avec Senghor. Amadou est certes le chef de l’opposition mais il n’en incarne pas le leadership…Il est devancé par Bougane Gueye Dany qui est en ce moment incarcéré pour avoir défié Sonko et Diomaye.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn