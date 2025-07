Sonko annonce un centre de transformation pour l’employabilité des jeunes

À l’occasion de la cérémonie de clôture de la formation de 1 000 jeunes volontaires agricoles dans le cadre du Programme Agricole 2025/2026, le Premier ministre Ousmane Sonko a dévoilé une initiative destinée à renforcer l’employabilité des jeunes et à structurer durablement le volontariat national.

S’exprimant devant une large assemblée de volontaires, de formateurs, de responsables administratifs et de partenaires, M. Sonko a tenu à marquer l’événement par cette annonce : « Je vous annonce ici notre ambition de créer le plus grand centre de transformation pour l’employabilité en Afrique, avec presque tous les métiers portés par la direction générale du service civique national et du volontariat. Nos équipes y travaillent. Dans un futur très proche, une assiette foncière sera déployée pour pouvoir édifier ce centre, qui nous permettra sans conteste de permettre le cyclage ou le recyclage de la jeunesse, une partie de la jeunesse d’abord dans le cadre du volontariat, mais plus tard dans le cadre de reconversion des métiers. »

Le chef du gouvernement a insisté sur le rôle fondamental du volontariat dans le développement national et la cohésion sociale : « Le volontariat est un moteur de transformation sociale, un instrument de participation citoyenne, un levier à profiter pour notre jeunesse, mais aussi pour les moins jeunes qui sont riches d’expérience, de savoir-faire et surtout de savoir-être. »

Il a salué l’implication des anciens directeurs du Service civique national, toujours actifs pour encadrer et accompagner les nouvelles générations de volontaires, en collaboration avec la direction actuelle : « l’exemple a été donné tout à l’heure à propos des anciens directeurs du service civique national qui, aujourd’hui encore, accompagnent l’actuel directeur général pour continuer à œuvrer en faveur de la formation des volontaires. »

Le volontariat est également, selon lui, un levier pour la transformation professionnelle des seniors et un véritable outil de reconversion : « le volontariat est aussi un moment de transformation professionnelle pour les seniors. Notre première année d’expérience au service de l’État ou des acteurs non étatiques du volontariat est prometteuse. Le chantier est vaste et tous les acteurs sont donc invités à travailler méthodiquement pour le finaliser. »

S’adressant à la diaspora, le Premier Ministre a lancé un appel : « à nos compatriotes de la diaspora, je vous invite à rejoindre ce grand mouvement. Le Sénégal vous appelle. Vos compétences, vos idées, vos expertises sont précieuses pour nourrir et faire grandir ce nouvel élan national. »

Enfin, il a tendu la main aux partenaires internationaux et amis du Sénégal : « aux partenaires internationaux et aux amis du Sénégal, le volontariat sénégalais est aussi un espace d’accueil, d’échange et de coopération. Nous vous invitons à vous investir, à co-construire avec nous des projets porteurs de sens et durables. »

En conclusion, Ousmane Sonko a souligné la portée profondément patriotique de l’engagement volontaire : « le volontariat est un acte patriotique fort, un don de soi pour la nation. C’est un choix, un acte de foi pour l’avenir, une preuve d’amour pour notre cher pays. Et aujourd’hui, en lançant cette cohorte 2025, nous faisons ce pari sur l’avenir. Et ce pari, je le fais avec une grande conscience parce que je sais que le Sénégal regorge de talents, de forces vives et de cœurs prêts à servir. »

Avec Pressafrik