Dette cachée : le FMI en mission à Dakar pour relancer le dialogue financier

Le Fonds monétaire international (FMI) intensifie sa collaboration avec le Sénégal dans le contexte de la crise de la dette cachée, révélée par des audits financiers indépendants. Lors d’un point de presse, Julie Kozack, directrice de la communication du FMI, a indiqué que l’institution « reste étroitement engagée » avec le pays pour l’accompagner dans cette période critique.

Un audit commandé par le président Bassirou Diomaye Faye a révélé une sous-déclaration massive du déficit budgétaire et de la dette publique. Contrairement aux chiffres officiels communiqués fin 2023, qui faisaient état d’un déficit à 5 % du PIB, le rapport de Forvis Mazars l’évalue à plus de 10 %. De son côté, la Cour des comptes a estimé l’endettement réel à près de 100 % du PIB, contre 74,4 % initialement annoncés. Cette divergence est notamment due à des prêts non déclarés, évalués entre 7 et 13 milliards de dollars.

Conséquence immédiate : le FMI a suspendu son programme de financement de 1,8 milliard de dollars signé en juin 2023. Afin de relancer les discussions, une mission du FMI se rendra à Dakar fin août. « L’objectif est de discuter des prochaines étapes pour présenter le dossier des erreurs de données au Conseil d’administration et entamer des échanges sur un nouveau programme d’appui au Sénégal », a précisé Mme Kozack. Elle a également confirmé que des mesures correctives sont à l’étude avec les autorités sénégalaises pour éviter que de telles irrégularités ne se reproduisent.

Le 9 juillet dernier, la première directrice générale adjointe du FMI, Gita Gopinath, a rencontré le président Faye à Washington. Selon Julie Kozack, cette entrevue a permis de réaffirmer l’engagement du FMI à accompagner le Sénégal, et celui du président Faye en faveur de la transparence et des réformes structurelles.

Concernant l’audit de Forvis Mazars, le FMI a déjà reçu un inventaire préliminaire de la dette. « L’évaluation initiale est globalement conforme aux attentes », a indiqué Mme Kozack, tout en précisant que l’analyse détaillée est en cours.

L’impact de cette crise est considérable. L’agence S&P Global Ratings a estimé la dette cachée à 13 milliards de dollars, dégradant en juillet 2025 la note souveraine du Sénégal à « B- », avec perspective négative. Elle pointe notamment un ratio dette/PIB de 118 %, l’un des plus élevés du continent. Depuis l’éclatement de l’affaire en septembre 2024, les obligations sénégalaises ont perdu près de 25 % de leur valeur. Un léger rebond a toutefois été observé en juillet 2025, après l’annonce d’un recalcul économique visant à améliorer les indicateurs de soutenabilité de la dette.

Le gouvernement sénégalais prévoit en parallèle de réformer la gestion de la dette publique en centralisant son pilotage et en renforçant le contrôle des financements extérieurs.

La balle est désormais dans le camp du Conseil d’administration du FMI, appelé à statuer prochainement sur une éventuelle dérogation concernant les erreurs déclaratives. Cette décision sera déterminante pour la reprise des financements et la mise en place d’un nouveau cadre de coopération économique.

Julie Kozack a conclu sans donner de calendrier précis, mais a assuré que toute avancée significative serait communiquée en temps voulu. Le mois d’août s’annonce donc décisif pour l’avenir économique du Sénégal.