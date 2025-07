Saint-Louis : 244 candidats à l’émigration interceptés par la Marine

La Marine nationale sénégalaise a intercepté, le 29 juillet dernier, une embarcation transportant 244 migrants au large de Saint-Louis, à environ 145 milles nautiques de l’embouchure du fleuve Sénégal. Selon les premiers éléments de l’enquête, les migrants avaient pris le départ le 27 juillet, depuis une localité proche de Karang, dans le département de Foundiougne, région de Fatick.



L’enquête, ouverte par la Division nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants et Pratiques Assimilées (DNLT), a permis d’identifier les passagers de cette pirogue. Ils sont de nationalités, d’âges et de sexes variés, répartis comme suit : 114 Sénégalais : 98 hommes, 8 femmes, 7 mineurs garçons et 1 mineure fille, 12 Ivoiriens : 7 femmes, 1 mineur garçon et 4 mineures filles, 1 Ghanéen (homme), 2 Burkinabè (hommes), 3 Béninois (hommes).

Selon la Police nationale, une enquête est en cours pour identifier et interpeller les organisateurs de ce réseau de migration irrégulière, qui continue de mettre en danger des centaines de vies humaines.