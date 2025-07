Plan de redressement de Sonko : problèmes de fond et de forme

Les anciens députés Cheikhou Oumar Sy et Théodore Philippe Monteil contestent la forme retenue pour la présentation du Plan de relance économique, ce jeudi au Grand Théâtre, par le Premier ministre Ousmane Sonko.

Dans une tribune relayée par Source A, ils rappellent que seule l’Assemblée nationale est habilitée à débattre et valider un tel plan, conformément à la Constitution. Selon eux, présenter un projet aussi structurant en dehors du cadre parlementaire constitue une entorse grave aux règles républicaines.

Ils insistent sur le fait que la mission du Premier ministre est de coordonner l’action gouvernementale, et non de gouverner seul. Ils réclament ainsi un retour à la procédure formelle, avec un débat parlementaire et un vote sur le plan, gages de transparence et de responsabilité.

La tribune soulève également des préoccupations de fond, en pointant l’opacité entourant la gestion des ressources financières déjà levées par le gouvernement : 750 milliards de FCFA via des Eurobonds et plus de 984 milliards au sein de l’UEMOA. Les auteurs exigent une gestion conforme aux lois et principes démocratiques.

Ils estiment qu’aucune relance économique crédible ne peut être envisagée sans restaurer la confiance avec les partenaires clés : FMI, secteur privé, partenaires sociaux, juges, magistrats et société civile.

En conclusion, Cheikhou Oumar Sy et Théodore Philippe Monteil appellent le Premier ministre à respecter les procédures légales, à soumettre son plan à l’Assemblée nationale, et à garantir la transparence dans la gestion des fonds publics.

Pour eux, «l’Assemblée nationale doit être le lieu du débat de l’orientation budgétaire, de la réflexion et de la validation des choix stratégiques».

