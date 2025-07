Revue de presse : Les décisions du Conseil des ministres et la qualification des Lionnes en quarts de finale de l’Afrobasket au menu

Les décisions prises en Conseil des ministres relatives à la bonne gouvernance, aux priorités de l’Etat sur l’emploi et la qualification des Lionnes en quart de finale de l’Afrobasket 2025 sont les sujets phares dans les quotidiens reçus jeudi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Le Conseil des ministres présidé mercredi par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a examiné et adopté le Plan de redressement et quatre projets de loi portant sur la création de l’Office national de lutte contre la Corruption, sur le statut et protection des lanceurs d’alerte, l’accès à l’information, et la déclaration de patrimoine.

‘’Diomaye se débarrasse de Serigne Bassirou Guèye’’, met en Une WalfQuotidien. ‘’Le Conseil des ministres a entériné la mort de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC). En effet, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi portant création de l’Office national de lutte contre la corruption’’, explique Walf.

Le journal souligne que ‘’c’est certainement une manière pour le président de la République de dissoudre en douce l’OFNAC et de chasser le très controversé Serigne Bassirou Guèye’’

‘’La mort annoncée de l’OFNAC ‘’, affiche Le Quotidien. Le journal relève que ‘’si les contours de la future réforme de l’Ofnac souhaitée demeurent flous, il est prévu de redynamiser l’organe de lutte contre la corruption en le rendant plus indépendante et plus efficace’’.

‘’Les pas décisifs du Président Diomaye’’, note Vox Populi, faisant allusion à l’adoption en Conseil des ministres du Plan de redressement économique et social et quatre projets de loi relatifs à la bonne gouvernance.

Sud Quotidien rapporte que ‘’lors de ce Conseil tenu le mercredi 30 juillet, le président de la République a mis l’accent aussi sur d’autres priorités fortes : éducation, emploi, santé mais surtout la gouvernance éthique’’. ‘’Si plusieurs axes ont été abordés, le point d’orgue reste l’adoption de quatre projets de loi emblématique dans le domaine de la transparence publique, amorçant une rupture nette avec les pratiques passées’’, ajoute la publication qui titre : ‘’Transparence, éthique et réforme’’.

Le Soleil met en exergue l’adoption en Conseil des ministres du Plan de redressement économique et social présenté par le Premier ministre Ousmane Sonko. ‘’’Le plan validé’’, indique le quotidien national, annonçant que ‘’le Premier ministre présente la feuille de route vendredi au Grand Théâtre’’.

De son côté, le quotidien EnQuête s’intéresse aux autres priorités de l’Etat relatives à ‘’l’éducation, l’emploi et la santé’’.

’’Le Conseil des ministres d’hier a été l’occasion pour le Président de la République de fixer les axes majeurs de l’action gouvernementale : de la transformation du système éducatif à la relance de l’emploi des jeunes en passant par la prise en charge des malades insuffisants rénaux et l’organisation du Grand Magal de Touba’’, indique le journal.

‘’Bassirou Diomaye définit ses priorités’’, selon Enquête

La même publication met en exergue dans sa livraison du jour la qualification des Lionnes du Sénégal en quarts de finale de l’Afrobasket 2025 qui se déroule à Abidjan en Côte d’Ivoire.

‘’Les Lionnes héritent du pays hôte’’, dit le journal.

‘’Un quart de finale de feu’’, affiche de son côté Source A, soulignant ‘’qu’après leur victoire sur le Rwanda en match de barrage, le Sénégal croise le fer avec la Côte d’Ivoire’’.

‘’Les Lionnes étaient largement au-dessus de leurs adversaires, ce mercredi, face au Rwanda, pour une place en quarts de finale de l’Afrobasket 2025. Yacine Diop et ses partenaires se sont imposées facilement sur le score de 80-37’’, se réjouit-il.

Source : APS