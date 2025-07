Amadou Ba face à l’ère Sonko-Diomaye…Un silence lourd de conséquences politiques

L’avènement du duo Ousmane Sonko-Bassirou Diomaye Faye au pouvoir a ouvert un nouveau chapitre de la vie politique sénégalaise, marqué par des changements radicaux et une reconfiguration des forces en présence. Dans ce bouleversement, une figure majeure de l’ancienne majorité, l’ancien Premier ministre Amadou Ba, s’est illustrée par un silence remarquable et prolongé. Ce mutisme, qui aurait pu être interprété comme un temps de recul et d’introspection, commence à peser lourdement sur son avenir politique et laisse un vide qui ne demande qu’à être comblé.

En tant que candidat malheureux de la coalition Benno Bokk Yakaar à la dernière élection présidentielle, Amadou Ba est, par définition, le principal leader de l’ancienne majorité et devrait incarner la figure de l’opposition. Or, son silence a créé un vide de leadership au sein de son propre camp. Face à la nouvelle gouvernance, de nombreux militants et sympathisants attendent des orientations, une ligne de conduite, une voix qui les représente. Ce silence n’est pas seulement une absence de prise de parole, mais une absence de positionnement politique, une démission du rôle qui lui est dévolu par son statut d’ancien chef de gouvernement et de candidat à la présidentielle.

Ce mutisme est d’autant plus préjudiciable qu’Amadou Ba dispose d’une expérience politique et d’une expertise rares. Ancien ministre des Finances, puis ministre des Affaires étrangères, et enfin Premier ministre, il a occupé des postes clés de l’État. Ces années d’expérience lui ont conféré une connaissance approfondie des rouages de l’administration, des défis économiques du pays et des enjeux géopolitiques. Cette expertise, capitale pour une opposition constructive, pourrait lui permettre d’apporter une critique argumentée et des propositions concrètes face aux politiques du nouveau gouvernement. Or, son silence prive le débat public de cette plus-value essentielle.

L’absence d’Amadou Ba du champ politique a ouvert une brèche et a laissé le champ libre à l’émergence d’une nouvelle opposition, plus jeune et souvent plus radicale. Des figures issues de la société civile, des jeunes cadres politiques ou des personnalités aux profils divers ont saisi cette occasion pour s’affirmer comme les nouvelles voix de la contestation. Si cette dynamique est saine pour la vitalité démocratique, elle peut aussi éclipser l’ancienne génération de leaders et rendre plus difficile le retour en grâce d’Amadou Ba si celui-ci décidait un jour de refaire surface.

Ce silence n’est pas sans risque pour sa propre carrière politique. En restant en retrait, Amadou Ba risque de perdre son assise militante, de voir son influence s’effriter et d’être dépassé par de nouvelles figures. L’opinion publique a la mémoire courte, et l’absence prolongée de la scène politique peut rapidement transformer un ancien leader en une figure du passé. L’électeur sénégalais, très engagé, attend de ses représentants qu’ils soient présents, qu’ils s’expriment et qu’ils défendent leurs idées. Le mutisme peut être interprété comme un signe de faiblesse ou de désintérêt.

Le contexte actuel, marqué par un renouvellement profond de la classe politique et une soif de changement de la part des citoyens, exige de l’ancienne élite une capacité d’adaptation. Amadou Ba, avec son profil de technocrate et d’ancien homme fort du régime précédent, aurait pu capitaliser sur son expérience pour se repositionner comme un opposant crédible, capable d’analyser et de proposer des alternatives. Au lieu de cela, son silence a créé une rupture de communication et a alimenté un sentiment de flottement chez ses partisans.

Ce vide politique est d’autant plus problématique que l’absence d’une opposition structurée et crédible peut nuire à l’équilibre démocratique. Un pouvoir sans contre-pouvoir fort et organisé risque de dériver, de manquer de recul et de ne pas être soumis à un examen critique de ses actions. Le rôle d’une opposition n’est pas de s’opposer systématiquement, mais de contribuer, par ses critiques et ses propositions, à une meilleure gouvernance. L’expérience d’Amadou Ba dans les arcanes de l’État aurait été un atout précieux dans cette dynamique.

Si le silence peut parfois être une stratégie, celui d’Amadou Ba, depuis l’arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko, semble plus nuire qu’il ne sert. Il prive le débat public d’une voix d’expérience, laisse un vide de leadership au sein de son propre camp et risque de faire de lui une figure d’un passé révolu. Son retour sur la scène politique, s’il a lieu, devra être audacieux et marqué par une capacité à se réinventer, sans quoi il risque d’être définitivement éclipsé par la nouvelle génération d’opposants qui a su, elle, tirer profit de son retrait.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn