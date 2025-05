FIPA 2025 : Des échanges de produits, de savoir-faires et de compétences à la Place du Souvenir

La Place du souvenir africain de Dakar va abriter du 22 mai au 1er juin prochain, la sixième édition de la Foire Internationale des Produits Africains (FIPA). Le Président du comité scientifique de la FIPA 2025 s’est prononcé sur les innovations de cet événement annuel qui réunit plusieurs nations à Dakar.

« Un événement comme la FIPA comme tous les grands événements du monde ont besoin à chaque fois de se renouveler et d’apporter quelque chose de nouveau et c’est ça qui fait pérenniser », a-t-il déclaré.

A l’en croire, la FIPA s’évertue depuis le début, à innover. « D’abord, dans l’organisation même. C’est à dire que le site étant ce qu’il est, il faut qu’il présente un visage nouveau différent du visage qu’il avait avant. Cette innovation est intéressante sur le plan des pavillons, la structuration et leur organisation. Et le plan de circulation va être plus aéré. La deuxième innovation est dans l’extension si je puis dire des invités qui ne se limite plus aux pays qui étaient jusqu’ici invités et qui va au-delà même l’Afrique subsaharienne et du Maghreb, plus loin encore en Afrique et même de quelques amis qui viendraient d’autres continents à titre d’observateurs. L’innovation c’est l’importance que nous allons accorder à l’utilisation du numérique. Comme c’est la mode aujourd’hui, les activités vont singulièrement porter sur le support du numérique en terme de préparation et en terme de relais pendant que l’événement lui-même se produit. Il y a des perspectives sur ce plan là qui sont interessants qui méritent bien d’être dit. Quand on parle de foire internationale des produits africains, il y a une part commerciale importante qui permettait de créer un lieu de rencontres économiques. Cette année cela va être renforcé entre les différents partenaires, les différents pays », a-t-il argumenté rappellent que les évaluations de la FIPA qui ont été faites ont montré qu’à chaque fois qu’ils en sortaient, il y avait un tissu au sens premier du mot qui était créé.

« Des relations, des interactions, des interprétations qui font que les entreprises développent leur savoir-faire et leur circuit commercial et ici l’innovation va aussi porter sur cela sur le renforcement des circuits d’échanges commerciaux: échanges de produits mais aussi de savoir-faire. Il est bon d’avoir des gens qui nous viennent du Burundi, qui nous viennent de très loin, du Rwanda, de l’Afrique Centrale de manière générale, il est bon que leur savoir-faire puisse être transporté ici et que d’autres puissent en bénéficier », a-t-il expliqué.

Pour Pr Abdoulaye Racine Senghor, il y aura cette possibilité, cette année dans la FIPA, de bénéficier de ce transfert de compétences pour que les technologies puissent servir davantage à tous ces participants là. Poursuivant, il soutient qu’il est tres important aussi de mettre le focus sur le pays de la téranga, le focus sur le renforcement des liens d’amitié et de fraternité que le Sénégal noue avec les pays comme le Mali, le Burkina Fasso, la Côte d’Ivoire, le Maroc, le Burundi, la Mauritanie,…, qui ont été les pays invités d’honneur.

« Cette année, il va y avoir aussi deux pays en vedette, c’est la Gambie et l’Égypte », a-t-il tenu à rappeler.

Le président du comité scientifique de la FIPA a aussi précisé que l’édition précédente, dans le cadre de la FIPA, il a été initié le pavillon du livre et le salon du livre. « Ce n’est pas étonnant parce que nous pensons quand on parle de produits africains, un des grands produits de l’Afrique, c’est le livre. Tous nos érudits, tous nos guides religieux, tous ceux qui nous ont aidé à penser et à structurer notre foi, sont des auteurs. Donc, on ne peut pas ignorer le livre. Surtout que aà partir du 19ème siècle, le français à été introduit ici en Afrique. Beaucoup d’auteurs ont publié des livres, des romans, des poème, des poèmes, des nouvelles, des contes, dans tous mes genres et tout ce qu’ils ont produit, aujourd’hui, fait la fierté de l’Afrique. C’est pourquoi l’expérience de l’année dernière nous a amené à revenir cette année encore sur ce pavillon du livre que nous allons étendre pour lui donner une dimension qui rapproche le livre davantage du lecteur, davantage du lecteur scolaire, les élèves, de l’école, les inciter à avoir leur production, les amener surtour à lire », a-t-il expliqué.

« Cette partie de la foire a aussi son thème: « Lire pour la souveraineté et l’excellence ». On ne peut pas être souverain si on n’est pas cultivé. C’est Cheikh Anta Diop qui a dit aux jeunes: « armez-vous de sciences jusqu’aux dents » », a ajouté Pr Senghor.

« Quand on parle d’intégration économique en Afrique, on voit tout de suite le projet de l’Union africaine qui n’est pas qu’un projet politique. Ce qui est déjà énorme, qui est un projet économique, c’est par là que cela passe. Celui qui te donne toujours à manger te tient. Il faut être autonome, produire et donner », a indiqué Pr Racine Senghor.

« L’intégration économique, un levier essentiel de développement et de souveraineté économique », tel est le thème de cette année. Car, la foire c’est d’abord des activités économiques des entrepreneuses qui développement ici leurs savoir-faires, leurs compétences et qui cherchent à élever ces savoir-faires, ces compétences à un niveau de qualité qui permettent de concurrencer n’importe quel produit de n’importe quelle partie du monde », a-t-il conclu.

Pour sa part, la Commissaire générale de la FIPA dira que cette année, le site qui accueille la FIPA a été délocalisé à la Place du Souvenir africain vu le nombre très élevé de participants à cette édition: « Le nouveau lieu, est un choix stratégique. La FIPA 2025 se tiendra à la Place du Souvenir Africain, un espace emblématique offrant une meilleure visibilité, une accessibilité renforcée et un cadre prestigieux en phase avec la vocation panafricaine de l’événement. Mais ce sera surtout pour garantir une meilleure expérience, plus de fluidité, plus de confort et un lieu à la hauteur de notre ambition panafricaine », a confié Mme Fabira Fatou Dramé.

Avant de souligner: « la Place du Souvenir Africain, dédiée à la mémoire, à l’histoire et à la culture du continent, incarne parfaitement l’esprit de la FIPA : une Afrique fière, résiliente et tournée vers l’avenir. Grâce à ce nouveau site, les visiteurs bénéficieront d’un parcours plus fluide, d’un cadre culturel stimulant, et d’un espace propice à la valorisation des produits africains. Malgré ce changement de lieu, la FIPA reste fidèle à sa mission : promouvoir l’intégration économique africaine, renforcer les échanges Sud-Sud, et faire rayonner les talents et savoir-faire du continent », a-t-elle fait savoir.

Aly Saleh