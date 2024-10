Birahim Camara pour le report des élections législatives

Maintenir les législatives au 17 novembre 2024 , serait une violation inacceptable de la constitution qui garantit le droit, la liberté et l’égalité de tous les citoyens.

De Kédougou à Tambacounda et de Matam à Saint Louis, les populations et les administrations territoriales sont négativement impactées par les inondations du bassin du fleuve Sénégal et de la Faleme .

La présence des sinistrés dans les écoles illustre l’ampleur de la catastrophe naturelle qui va durer probablement jusqu’au mois de janvier 2025 du fait de la lenteur de la décrue permettant la mobilité intra et intercommunale .

Le cas de la commune de Dembancané suffit à étayer l’exigence du report .

Au nord elle est limitée sur 10 kms par le fleuve Sénégal, à l’est elle est séparée de la commune de Mouderi par la rivière de Ndiorol .

Au sud-est, trois rivières séparent la commune de Dembancané de sa voisine de Bokiladji : samba Gayi Nkhole , Kedadio , Grand et Petit Taniaf et Moussa Nkhare qui obstruent son accès à la route nationale .

Au sein du périmètre communal d’une superficie de 57 km2 une autre rivière, Bofel Khole sépare Dembancané et Verma.

Les deux ponts qui reliaient Dembancané à Gande , à Yacine à Bokiladji via Taniaf sont complètement détruits interdisant toute possibilité de circulation pour les personnes et les animaux en proie aux maladies , à la famine et à la soif .

Les rayons des boutiques et les tables des marchés manquent de tout . La banque, le bureau de poste et les agences de transfert d’argent, faute de liquidités , ferment guichets et portes dans la commune qui compte près de trois mille ressortissants en France.

Dans une même concession pour rallier les bâtiments, il faut utiliser la pirogue seul moyen pour convoyer les morts vers les montagnes comme cimetières.

Les dispensaires, le poste de santé et la morgue sont transformés en dortoirs pour les sinistrés préoccupés par leur survie que par la tenue des législatives à date fixée.

La commune de Dembancané est l’exact reflet de toute la vallée du fleuve Sénégal, du Goye supérieur au pont Faidherbe de Saint Louis.

Les sous prefets , les préfets , les gouverneurs des quatre régions et le ministre de l’intérieur savent plus et mieux que quiconque que dans ces conditions , aucune démocratie sérieuse ne peut se permettre d’organiser des élections libres et transparentes sans la participation de près de deux millions de citoyens .

Birahim Camara

Parti Socialiste